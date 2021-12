Z důvodů nedostatečného počtu hráčů týmu Sparty Kutná Hora bylo utkání na její žádost odloženo. Náhradní termín se zatím hledá. Jelikož je svazem nařízeno odehrát odložená utkání nejpozději do konce ledna 2022 a na Klimešce není až tolik volných termínů, jeví se prozatím jako varianta číslo jedna neděle 9. ledna 2022 od 17 hodin. Tento termín již byl navržen jihočeskému soupeři a čeká se na jeho vyjádření a případný souhlas.

„Máme dva pozitivně testované hráče, všichni s nimi byli v průběhu týdne v kontaktu, proto se chceme chovat zodpovědně. Z toho důvodu jsme vyhodnotili, že v tuto chvíli není vhodné nastoupit. Navíc nejsou čtyři naši hráči zaočkovaní, a to by znamenalo, že i kdyby se nic nezměnilo, budeme mít k dispozici pouze šest hráčů do pole, včetně hrajícího trenéra. Tento stav nezaručuje důstojné odehrání druholigového zápasu. Z toho důvodu jsme se rozhodli odložit zápas až na leden,“ popsal důvody nesehraného střetnutí trenér kutnohorského mužstva Vít Šnajdr.