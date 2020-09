Kutnohorský tým mužů tedy vstoupil do nové sezony neúspěšným pohárovým výsledkem, výkon většiny hráčů měl k ideálu hodně daleko. Chybující byla dost často obrana a v útoku byl problém největší. Chyběl větší pohyb i spolupráce a těch zahozených šancí i technických chyb. Na druhou stranu, byl to přece jenom teprve druhý herní test před nadcházející druholigovou sezonou, navíc v sestavě chybělo několik opor a mnozí hráči míč v přípravě skoro neměli v ruce.

„Pohárový zápas s Ledčí určitě nevyšel podle mých představ,“ uvědomoval si hrající trenér Kutné Hory Vít Šnajdr a pokračoval v hodnocení: „Od začátku jsme měli opět problémy s obranou, byla nedůrazná, vázla spolupráce a nestíhali jsme při hře jeden na jednoho. Ještě větší problém byl v postupném útoku, kde nám opravdu chybí střelecká spojka schopná navázat na sebe obranu.“

Pozitiva ale trenér také našel: „Jediné, co se dařilo byl rychlý přechod do útoku. Bohužel naší největší slabinou byla střelba, ani z vyložených pozic jsme nebyli schopní dávat branky. A když jsme ve druhém poločase konečně zlepšili obranu, ztroskotali jsme na proměňování šancí. Navíc jsme kvůli vyloučení a zranění zápas dohrávali prakticky bez střídání. Jediné, co hodnotím pozitivně, byl výkon Valeše v brance, který dlouho držel týmu naději na postup."

Ledeč n. S. – Kutná Hora 27:26 pen (23:23). Kutná Hora: Hroch, Valeš – Jeníček 6, Polívka P. 4, Veselý M. 4, Hovorka 3, Falge 2, Červený 1, Hájek 1, Horák 1, Salák 1 a Šnajdr (hrající trenér).

Petr Vobořil