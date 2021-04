„Všichni víme, jak současná situace vypadá, nálada ve společnosti je napjatá, zdravotní stav některých členů není ideální. Společnost se ocitla v určité krizi, přesto však se naši všichni trenéři rozhodli nerezignovat na současnou situaci a trochu našim členům klubu i ostatním sportovcům a milovanému městu pomoci,“ líčil trenér mládeže a aktivní házenkář Sparty Josef Salák.

Podle něj byl na házenkáře vždy spoleh: „I v nouzi stále držíme spolu. Přes více než šedesát let hrdě reprezentujeme naše město Kutná Hora v různých dobách a podmínkách, vždy jsme si poradili. A přestože teď sami nevíme, jak to všechno bude, jak se situace vyvine, tak se třeba po konci pandemie projeví větší zájem o sport a lidé naši snahu ocení, když jsme tu pro ně byli zejména i v té největší nouzi. Osobně věřím, že se časem po pandemii zvýší touha po pohybu a význam kolektivních sportů vzroste.“

Jak tedy kutnohorský oddíl během covidové pandemie fungoval? Někteří členové šli ryze individuální cestou nebo se po dohodě připravují s jinými oddíly ve vyšší kategorii, či odešli hrát a trénovat do Německa, jako Škalda a Šimůnek. „Převážná většina členů měla o náš klub stále zájem a starost. Určitě si nebudeme nalhávat, že je v Kutné Hoře vše bez chyby a vše funguje bez problémů. Děti a rodiče jsou přetížení online prostorem, ale bohužel je to zase jediná cesta, jak se k nim dostat! Některé aktivity klubu probíhají již delší dobu, ale prakticky všechny zaznamenaly po čase logický úbytek aktivních členů,“ uvědomoval si Salák.

Do on-line tréninku ale Sparta nikoho nenutí. Situace v rodinách totiž mohou být odlišné. „Zároveň se mění a vytváří nová schémata chování dětí. A i když se snažíme, spoustu skutečností ovlivnit nedokážeme. Všechno teď hodně stojí nejen fyzických, technických ale hlavně psychických sil,“ upozornil kouč Salák a pokračoval: „Opravdu to bylo chvílemi těžké, když nic nefunguje, jak jsme zvyklí, není kde brát inspiraci a nevíte si rady. Začali jsme tedy vymýšlet nové tréninky a stávající častěji obměňovat. Klub se snaží mít co nejširší nabídku, protože každému vyhovuje něco jiného. Začali jsme se víc zaměřovat na ty, kteří s námi komunikují, mohou a chtějí spolupracovat a rozvíjet se.“

Co se Spartě během pandemie povedlo a osvědčilo? Například on-line trénink pro přípravky s rodiči otevřený všem rodičům s dětmi z Kutné Hory a okolí. „Velice populární trénink pro rodiny, ale velmi namáhavý na přípravu a spolupráci s rodiči. Tento typ tréninku dobře fungoval během chladných dní a teď, když je hezky, jsme rádi, když rodiče jdou s dětmi raději ven,“ líčil Josef Salák.

Trenér Jiří Salák například pořádal individuální tréninky pro žáky v přírodě. Konaly se i výzvy pro dorostence. Ti se společně s muži připravovali formou on-line Tabaty s atletickou trenérkou. Ale nechybí ani odborné konzultace trenérů o zdravotním stavu dětí a dorostu, o zátěži s kardiologem panem doktorem Procházkou a dětskou lékařkou Lebedovou. „Už na začátku pandemie jsme s lékaři a kutnohorskou hygienickou stanicí konzultovali bezpečnostní opatření na tréninku, zamezení šíření viru a případného nežádoucího vlivu na sportovce. V současné době je to příprava na bezpečný návrat dětí na hřiště. Je také nutné případně i vyhodnocení PMIS syndromu a přílišné únavy dětí a dospělých,“ uvedl Salák.

Sparta se také zapojila do dobrovolnické činnosti. „Členové našeho oddílu pomáhali městu Kutná Hora s rozvozem dezinfekce pro seniory, kdy se nám podařilo za spolupráce i ostatních sportů a dobrovolníků rozvést dezinfekci vysokému počtu potřebných,“ těšilo házenkářského trenéra. „Velké kutnohorské sídliště jsme zvládli v rekordním čase dvou dnů.“