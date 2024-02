V utkání prvního jarního druholigového kola si kutnohorský tým házenkářů po bojovném výkonu připsal důležité vítězství a odlepil se ode dna průběžné tabulky soutěže. Sparta porazila na své palubovce mužstvo Pardubic rozdílem čtyř gólů, i když v poločase o dvě branky prohrávala.

Z házenkářského utkání druhé ligy Kutná Hora - Dolní Cerekev | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Kutná Hora - 1.HC Pardubice 34:30 (14:16)

Na podzim Sparta proti Pardubicím podala dobrý výkon a remizovala na jeho palubovce 27:27, když v poločase vedla 13:15. Ovšem v průběžné tabulce soutěže přezimovala na posledním 11. místě se 3 body (bilance: 10 – 1-1-8), Pardubice na tom nebyly o moc lépe, na 9. místě měly 4 body (bilance: 10 – 1-2-7). A tak vzájemné utkání bylo pro oba soupeře s ohledem na postavení v tabulce nesmírně důležité.

Do prvního jarního druholigového utkání nastoupila Kutná Hora v prořídlé a oslabené sestavě a to se na výkonu od začátku přece jenom projevovalo. Nakonec to ale domácí mrzet nemuselo.

Rapidní zlepšení, solidní výkon a dobrý výsledek. Kouč Linhart byl spokojený

„Po podzimní remíze jsme do zápasu vstupovali s cílem zisku dvou bodů, to se po šedesáti minutách také povedlo, ale cesta k nim určitě snadná nebyla,“ ulevil si na webových stránkách kutnohorského klubu trenér Sparty Jan Falge. „Důležitý bod byl, že jsme celý zápas vydrželi hrát v celkem dobrém tempu, přechod byl slušný a tím jsme soupeře ve druhém poločase nakonec zlomili. Obrana měla stále jisté mouchy, chybí větší aktivita, dravost a komunikace. Celkově ale zasloužená výhra, všichni hráči hráli celý zápas naplno, nikdo zápas neodevzdal a i díky takovému přístupu jsme to dotáhli do vítězného konce. Zapamatovat si tedy to pozitivní a s chutí si to přenést do dalších zápasů,“ přeje si kouč Falge.

Sestava branky: Šimáně /br/ - Kafka 11, Klouček 5, Pešek 5, Falge 4, Hovorka 3, Novák 3, Šveněk 2, Pícha 1 a Valeš.

Ostatní výsledky 12. kola

JISKRA Havlíčkův Brod - TALENT ŠKODA JS Plzeň 23:28, LOKO České Budějovice - HBC Strakonice 1921 B 24:26, SOKOL Dolní Cerekev - SOKOL Úvaly 30:37, SOKOL Nové Veselí B - LOKO Vršovice 39:23, JISKRA Třeboň měla VOLNO,

Další program

Ve 13. kole 2. ligy mužů JV-Čechy zajíždí tým Sparty Kutná Hora na Vysočinu, kde v neděli 18. února nastoupí od 16 hodin ve sportovní hale nepříjemného tvrdého soupeře, týmu TJ Jiskra Havlíčkův Brod.