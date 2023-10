Kutnohorský tým házenkářů podal v dalším druholigovém utkání hodně slabý výkon, na soupeře nestačil a tak si hosté z Českých Budějovic zaslouženě odvezli oba body za vysoké vítězství o jedenáct branek 20:31.

Z házenkářského utkání druhé ligy Kutná Hora - Úvaly | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Lokomotiva patří dlouhodobě k předním týmům soutěže, i když to v letošní sezoně doposud až tak neplatilo. Po 3. kole byla totiž v průběžné tabulce soutěže až na předposledním 10. místě bez bodového zisku. Měla ale prozatím těžký los. K utkání však přijížděla do Kutné Hory jako vysoký favorit. Sparta totiž s tímto soupeřem nedokázala v dosavadních druholigových utkáních nikdy bodovat. V loňské sezoně prohrála nejprve na podzim 2022 v hale soupeře 40:19, v odvetě na jaře 2023 doma těsně 19:20. A v posledním vzájemném utkání – pohárovém, si hosté před měsícem odvezli z Klimešky postup do 3. kola za vítězství 20:30.

A nedělní mistrovské utkání se tomu pohárovému hodně podobalo. Hosté byli od začátku lepší v obraně i v útoku a naopak domácí se v obou činnostech dost trápili. Domácí utkání nezvládli, často „hořeli“ v obraně a hlavně se hodně trápili v útoku. Mizerné procento úspěšnosti střelby a mnoho technických chyb jasnému vítězství hostům hodně napomohlo.

„Zápas s Českými Budějovicemi se nám nepovedl podle našich představ na všech frontách. Obrana byla málo důrazná, soupeře jsme nechali chodit do devítky často bez kontaktu, rychlý útok v tomto zápase neexistoval a postupný byl často

těžkopádný, bez důrazu a sebeobětování pro hráče vedle sebe. Chybělo nasazení, dravost a chuť hrát každý balon. Bez posledních tří faktorů nemáme s podobnými soupeři šanci. Na zápas raději zapomeneme a budeme se soustředit na příští kolo s Vršovicemi,“ uvedl trenér Kutné Hory na webových stránkách klubu Jan Falge.

Sestava a branky: Filip /br-1/, Valeš /br/ - Falge 4, Pektor 4, Hovorka 3, Pešek 2, Klouček 2, Ishchenko 1, Kafka 1, Novák 1, Šveněk 1 a Polívka D.

Ostatní výsledky 2. kola

SOKOL Nové Veselí B – TALENT Škoda JS Plzeň 27:24, SOKOL Dolní Cerekev - HBC Strakonice 1921 B 30:37, SOKOL Úvaly - LOKOMOTIVA Vršovice 28:30, 1.HC Pardubice - JISKRA Třeboň 20:30, JISKRA Havlíčkův Brod -– měla volno.

Další program

V 5. kole 2. ligy mužů JV-Čechy zajíždí tým Kutné Hory do Prahy, kde v neděli 15. října nastoupí od 17 hodin ve sportovní hale týmu LOKOMOTIVA Vršovice.