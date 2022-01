Svou bohatou hráčskou kariéru poté zakončil Bílý na jaře 1997 s bilancí 174 odehraných mistrovských utkání a v nich 217 nastřílených branek a Hájek o dva roky dříve, na jaře 1995 s bilancí 162 utkání a 301 nastřílených branek. Již v průběhu své hráčské kariéry, od jara 1987 navíc spolu působili v roli rozhodčích a několik let řídili krajské soutěže v házené.

Jiří Hájek začal na začátku devadesátých let svou činnost v mateřském oddíle také jako trenér. Přes všechny žákovské kategorie, kde se několikrát umístil na medailových stupních, dotáhl poté svůj tým v sezoně 1997/1998 k vítězství v krajském přeboru dorostenců a postoupil s ním do druhé dorostenecké ligy. Poté přešel od sezony 1999/2000 v pozici trenéra k týmu mužů. S ním dokázal postoupit ze středočeské Divize do třetí ligy a později dokonce do druhé ligy. U týmu mužů vydržel téměř patnáct let, až do letní přestávky 2013. Mezi tím, v prosinci 1999 byl zvolen předsedou kutnohorského oddílu házené a v této funkci působí i v současné době.

Josef Bolý poté, co jeho parťák Jirka v roli arbitra skončil, pokračoval v rozhodcovské činnosti s Vláďou Prchalem a píšťalku „dal k ledu“ v roce 2009. A i když již v další funkci v oddíle nepůsobil, na házenou nezanevřel a je častým účastníkem jak různých oddílových akcí, tak i divákem mistrovských utkání.

Petr Vobořil