Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - Galavečer k vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec Kutné Hory za rok 2018 se blíží. Uskuteční se ve středu 13. února v kutnohorském Tylově divadle. Svou jednu kategorii tam bude mít tradičně i Kutnohorský deník.

Kategorie Sportovní hvězda Kutnohorského deníku startuje své hlasování ve čtvrtek 17. ledna 2019 v tištěném vydání. Hlasovací lístek bude vycházet až do čtvrtka 31. ledna. Odevzdat ho můžete nejpozději do pátku 1. února 2019 v redakci Kutnohorského deníku nebo jej zaslat poštou na adresu Tylova 390, 284 01 Kutná Hora.

Nominace v kategorii Sportovní hvězda Kutnohorského deníku 2018

Petr Tichý (Aeroklub Zbraslavice)

3. místo na MS v nejvyšší třídě Open Class 2018.



Jaroslav Tomaňa (Aeroklub Zbraslavice)

3. místo na Mistrovství světa v klubové třídě 2018, 2. místo na Mistrovství ČR.



Barbora Moravcová (Aeroklub Zbraslavice)

3. místo na předzávodě MS juniorů, vicemistryně ČR 2018.



Tomáš Tvrdík (překážkové závody, SWEEP OCRA CZ ELITE TEAM)

1. místo Spartan Stadium Race v Paříži v hlavní kategorie elite, 3. místo Spartan Race Sprint Kutná Hora v hlavní kategorie elite, 3. místo Mistrovství ČR v OCR v Harrachově, dvakrát 2. a jednou 1. místo v rámci Spartan Race Trifecta víkendu v Lipně n. Vltavou, 3. místo celkové pořadí českého poháru v OCR za rok 2018, 9. místo Mistrovství světa Spartan Trifecta víkend v řecké Spartě v hlavní kategorii elite a další medailová umístění na závodech po celé ČR: Predator race, Gladiator race, Heroes race, Wilsonka race atd.



Tomáš Laube (kickbox, Kick Box Club Kutná Hora)

1. místo – German open, Mnichov, Německo – disciplína K1, 1. místo – Mistrovství ČR, Praha, ČR – disciplína lowkick. V roce 2018 absolvoval svůj první profesionální zápas v K1, který vyhrál na K.O.



Štěpán Kacafírek (fotbal, Sparta Kutná Hora)

Na podzim 2018 se vrátil do své domoviny v Kutné Hoře, zanevřel na vyšší soutěže a během několika málo zápasů se stal nejlepším střelcem krajského přeboru, když nastřílel neuvěřitelných dvacet branek! I díky jeho gólům přezimovala Kutná Hora čtvrtá.



Tomáš Plechata (bowling)

Vicemistr ČR a mistr ČR do 21 let 2018, vicemistr ČR v týmové soutěž za rok 2018.



Michal Kareš (florbal, Acema Sparta Praha)

Kutnohorských odchovanec pravidelně boduje v nejvyšší florbalové soutěži. Na jaře roku 2018 skončil s týmem těsně před branami finále, na podzim si Pražané i díky Karešovým trefám drží v popředí tabulky florbalové extraligy.

Historie vítězů této kategorie

2017 - Jaroslav Vlach (HC Bílí Tygři Liberec (lední hokej)

2016 - Jaroslav Vlach (HC Bílí Tygři Liberec (lední hokej)

2015 - Aneta Hladíková (Thril BMX, bikros)

2014 - Jaroslav Vlach (HC Bílí Tygři Liberec, hokej)

2013 - Jiří Schwarz (SKP Olympia Kutná Hora, florbal)

2012 - Libor Bucifal (Hvězda Pardubice, běh)