Hlaváče čeká důležitá padesátka. Kvůli Tokiu vyráží do Dudinců

Olympijský sen se může brzy proměnit ve skutečnost. Co k němu kladenskému chodci schází? Vít Hlaváč potřebuje zvládnout padesátikilometrovou trať v čase pod čtyři hodiny. To by ho ve světovém rankingu posunulo zhruba na třicáté místo, přičemž v Tokiu má nastoupit šedesát chodeckých vytrvalců.

Chodec na silničce. Vít Hlaváč se na Dudinskou padesátku připravoval na Cran Canarii i v sedle silničního kola. | Foto: archiv sportovce

První krok udělal ještě loni v prosinci. V Trnavě se stal na dráze mistrem České republiky v čase 3:56:26,29 hodiny a nyní opět zamíří na Slovensko. Olympijskou účast chce v sobotu potvrdit na tradiční Dudinské padesátce. Hlaváč věří, že by to mohlo vyjít. Cítí se v pohodě, má kvalitně natrénováno a předpokládá, že předvede podobný výkon jako v Trnavě. Na důležitý závod totiž ladil formu na dvou soustředěních. FORMU NABÍRAL V SEDLE KOLA „Na přelomu ledna a února jsem byl s naší skupinou na Kanárských ostrovech. Příprava se povedla, na ostrově Gran Canaria bylo přes den minimálně pětadvacet stupňů,“ vyprávěl člen A.C. TEPO Kladno o kempu, kde s ním trénovala i jeho mladší sestra Klára, která se před týdnem stala v ostravské hale juniorskou mistryní republiky. Jak je u trenéra Ivo Pitáka obvyklé, velká část přípravy proběhla formou cyklistiky. Není čertův, ale ligový. Švagr si splnil rozhodcovský sen Přečíst článek › „Měli jsme s sebou silniční kola, což je super doplněk na objem, a oproti chození je to šetrné k nohám. Za celou dobu jsem v kopcovitém terénu najel asi dvanáct set kilometrů. Ve městě Arinaga jsme měli k dispozici i atletický stadion,“ líčil čtyřiadvacetiletý reprezentant. Minulé dva týdny pak pokračovala společná příprava v Uherském Ostrohu. „Původně jsme chtěli do italských Alp, ale kvůli epidemiologické situaci jsme to zavrhli. Na Moravě bylo docela fajn počasí a povedlo se dotáhnout tréninky směrem k Dudincím,“ pokračoval student Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. ZAČÍT CHCE NA JISTOTU Akce na jižním Slovensku je první velkou padesátku sezony ve střední Evropě. „Bude tam špičková konkurence, a to je pro mě výhodné. Určitě bude možné se s někým vytáhnout ke svižnému tempu. Padesátku jsem tam už jednou šel, ale nebyl jsem na ni dobře připravený. Chodí se tam na kilometrovém okruhu, který je natažený na půlkilometrových úsecích s obrátkami,“ popsal podmínky. Kladenský brankář Vladař nedovolil gól Crosbymu ani Malkinovi Přečíst článek › „V sobotu v osm ráno jdeme na start. Měl bych se dostat zase pod čtyři hodiny a vylepšit si postavení v redukovaném rankingu. Počítají se do něj dva časy a nyní mám jeden výrazně slabší.K tomu trnavskému potřebuji ještě jeden na úrovni, abych měl olympijskou jistotu,“ přál si chodec, s nímž v Dudincích nastoupí i reprezentační kolega Lukáš Gdula. „Věřím, že se projeví kvalitní zimní příprava a s výsledným časem budu spokojený. S trenérem jsme se předběžně bavili, že bych měl začít na jistotu, tedy zhruba na čas 3:55. Jde o to, abych měl prostor na zrychlení, anebo v případě nějaké krize na její překonání,“ dodává Vít Hlaváč.