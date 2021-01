Kutnohorský oddíl navíc během složitého roku 2020 připravil vizi na příštích pět let. „Chceme se posunout o úroveň výš a hrát Národní ligu. Cílem je hrát soutěž s vlastními odchovanci a dál kvalitně pečovat o mládež,“ řekl Třískala v rozhovoru pro Deník.

Honzo, co momentálně v klubu děláte, když se nehraje. Co je vaší hlavní náplní?

Na jaře byla covidová situace nečekaná. Vzhledem k tomu, jak funguje naše vláda, jsme podzimní restrikce očekávali. Měli jsme plán. Pokud to šlo, tak jsme chodili trénovat ven. Když zakázali skupinky, spustili jsme prosincovou výzvu. V lednu máme pro členy klubu připravený projekt „Trénuj s…“. Tomáš Reinert, Martin Zelený a Vašek Rejna, což jsou tři naši trenéři, nabízejí termíny v průběhu týdne, kdy si s nimi naši členové mohou venku zatrénovat tak, aby splnili vládní nařízení. Zároveň Vašek Rejna připravil na příštích čtrnáct dní florbalový kvíz, při kterém se cestuje po městě, plní se úkoly a doplňuje se do tajenky. Ve zkratce řečeno.

Klub tedy udržujete stále aktivní, aby členové neusnuli?

Ano. Samozřejmě nemá smysl si lhát, že z těch dvou set aktivních členů jsou zapojení všichni. Někde to jde lépe, některé kategorie spolupracují hůře. Na druhou stranu se lidem nedivím. Motivace dětí je menší. My děláme vše proto, abychom našim členům nabídli nějaké vyžití.

Co se děje aktuálně ve vedení klubu? Sháníte sponzory na nový rok?

Vše normálně běží dál. Důležité je opečovávat stávající sponzory a pracovat s nimi, aby viděli, že jsme na ně nezapomněli. Měli jsme pro ně a jejich firmy připravený vánoční turnaj, který samozřejmě nemohl proběhnout. Vedení klubu se schází pravidelně každých čtrnáct dní. Máme výkonné výbory a připravili jsme vizi 2025, která naznačuje, kam bychom se chtěli florbalově za pět let posunout. Vše jsme chtěli prezentovat, měli jsme zamluvenou Galerii Středočeského kraje, ale vše v současné době padlo. Natočili jsme tedy vše na video, prezentujeme vizi našim trenérským skupinám a pak s tím půjdeme na veřejnost.

Takže mi zatím neprozradíte, kde vidíte florbalovou Kutnou Horu za pět let?

Klidně to říct mohu. Plán je jednoduchý. Chceme se posunout o úroveň výš a hrát Národní ligu. Cílem je hrát soutěž s vlastními odchovanci a dál kvalitně pečovat o mládež. V současnosti máme plnou strukturu u chlapců. Nyní začínáme pracovat na dívkách. I pro děvčata je potřeba něco mít z kolektivních sportů v Kutné Hoře. To jsou hlavní cíle.

Současná situace je složitá. Co vás nejvíce děsí? Jde třeba o úbytek členů nebo něco horšího?

Co mě děsí? Tajně jsem doufal, že se v únoru bude moct začít trénovat a budeme smět do hal. V současné situaci to nevidím moc dobře. Spíše o měsíc dál, což mě nejvíc děsí. Mě osobně už nebaví sedět pořád u počítače a dělat florbal od telefonu a klávesnice. Chci být zase na hale a pracovat s dětmi. To mi nejvíce chybí.

Navíc u dětí může být sportovní úpadek obrovský. Přeci jen několik měsíců v roce vůbec nehráli kolektivní sport.

Ano. Na druhou stranu máme tu výhodu, že jsme si o prázdninách zpracovali plán posunu soutěží. Věřím tomu, že se dětské soutěže mohou posunout na květen či červen. Pokud to půjde, bude možné hrát v těchto měsících a soutěže v omezeném režimu dohrát. Nyní ale nedokážu říct, co tříměsíční výpadek udělá v členství.

Máte tedy dvouměsíční rezervu. Kdy je nejzazší deadline restartu soutěží, aby se dohrála mládež i dospělí?

Florbal je v tomto hodně autonomní. Celostátní soutěže mužů a žen, když nepočítáme extraligu, dostanou deadline někdy v únoru. Co se týká dětských soutěží, které se hrají krajsky nebo regionálně, tak ty jsou hodně variabilní a bude záležet na daném sekretariátu. Jak komunikuji se všemi oddíly v rámci svého zaměstnání, tak v momentě, kdy půjde hrát a trénovat, tak se dětské soutěže rozeběhnou. Všichni chtějí znovu začít. Je potřeba, aby PES spadl do trojky. Jsem optimista. Snad se to v březnu podaří.

Dohraje se i seniorská divize?

Vše je v řešení. Jak soutěž uchopit, zda dohrát alespoň základní část. Hraje se tam za normální situace i play off. Těžko říct, jak to bude. To bych byl jako věštkyně Jolanda.

Zvládl by klub hrát za podmínky, že byste museli pravidelně testovat?

Je potřeba rozdělit, zda testovat PCR testy nebo antigenními. Testovat antigeny je hloupost. Nejsou spolehlivé. Nemyslím si, že je dobré každý týden testovat dítě, aby mohlo jít na trénink. Pokud by se přešlo na to, co říkal naposledy Milan Kubek, že by se děti testovaly každý týden ve škole, tak ano, pak už dává smysl, že by se na to napasoval i sport a děti by byly otestované ze školy. Rozhodně si nemyslím, že je dobrou cestou to, co řekl náš pseudo ministr, že se děti musí otestovat, aby mohly sportovat.

Odehráli se v FBC Kutná Hora nějaké změny v loňském roce?

Nedošlo k ničemu. Vedení zůstalo stejné.

Skončila nějaká klubová legenda kvůli koronavirové pauze?

Všichni, co rozeběhli sezonu, tak pokračují dál. Na rozdíl od jiných oddílů, kde mám informace, že to někteří kvůli covidu zabalili. Hledáme příležitosti v této divné době a jedeme dál. Nic jiného nám nezbývá.

Osobně vidím jako největší škodu, že covid přerušil euforii vašeho ženského týmu, který měl po postupu do první ligy skvělý start sezony. Vnímáte to podobně?

Vstup do sezony měly holky skvělý. Sám víte, že dlouhodobé soutěže jsou během na dlouhou trať, ale ženský tým je pro nás příjemným překvapením. Máme z něj radost. Holky plní individuální plány a trénují doma. Udržují se hlavně ve fyzické kondici, s technikou a dovednostmi s míčkem je to těžší. S trenérem Němcem jsou v pravidelném kontaktu. Samozřejmě, čím delší pauza bude, tak tím hůř se k tomu bude přistupovat.