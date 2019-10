„Manželka neleze, lézt ani netouží, jen mě jistila, takových párů tam bylo více, nebyli jsme ojedinělí. Bylo moc prima, že nám vyšlo počasí. Na tenhle ostrov se sjíždějí lézt lidé z celého světa. Potkal jsem tam Kanaďany, Američany, Japonce, je to Mekka sportovního lezení, přitom je to z Prahy dvě a půl hodiny letadlem a pak chvilka lodí z ostrova Kos na Kalymnos. Byli jsme tam dva týdny a lezení jsem si užil. Zajímavé je, že jsme tam potkávali jen lezce, nebo hippies důchodce, naopak tam bylo hrozně málo dětí,“ zavzpomínal Petr Mašek.

Už 27. října odlétá Petr Mašek do Maroka, spolu s ním tam vyrážejí lézt Vladimír Hlaváč, se kterým „Miska“ absolvoval řadu horolezeckých expedic, Daniel Dolenský a Jiří Rovný. „Zároveň do Maroka vyráží i další trojice mladých horolezců, my tam jedeme na dva a půl týdne, oni se ale po týdnu vracejí,“ říká Miska.

Petr Mašek se udržuje v kondici také častým lezením na umělých horolezeckých stěnách, především v Jablonci a v pražských Vysočanech a na Smíchově. O uplynulém víkendu byl lézt na Labských pískovcích za Děčínem.

Vše nasvědčuje také tomu, že příští rok čeká devětačtyřicetiletého horolezce, který zdolal tři osmitisícovky (Broad Peak, Šiša Pangma, Gašerbrum II) účast na běžeckém Pražském maratonu. „Debatovali jsme s rodinou o vánočních dárcích a já jim povídám, že nic nechci, že všechno mám. Snad jedině, kdyby mi koupili startovní číslo na Pražský maraton, který jsem už třikrát běžel a jednou jsem byl členem štafety v rámci charitativního týmu. Takže to vypadá, že tenhle dárek asi dostanu. A bude to zároveň dárek k mým padesátinám,“ usmívá se Petr Mašek.

Jako zpestření sportovního života se pak Mašek spolu s rodinou patrně zúčastní desetikilometrového běhu Od nevidím do nevidím v České Skalici, který pořádá Maškův nevidomý kamarád Jan Říha. „V roce 2016 jsem byl vedoucím expedice na osmitisícovku Čo Oju, kde kromě mě a Honzy „Trávy" Trávníčka byl i Honza Říha. Bohužel jsme se museli v 7600 metrech otočit a vrátit se, ale Honza je skvělý člověk a kamarád a těším se, že se zase potkáme,“ dodal Petr Mašek.