Letos měl jezdit posledním rokem v kategorii U23, ale sezonu si kvůli koronaviru moc neužije. „Závody jsou posunuté, první je naplánován na druhý víkend v červenci,“ prozradil v rozhovoru pro Deník Josef Jelínek. Paradoxem je, že by hned šlo o MČR horských kol v Peci pod Sněžkou!

Pepo, začal bych horskými koly. Jaký byl rok 2019 z vašeho pohledu?

Odjel jsem celý Český pohár i Mistrovství ČR, kde jsem skončil na druhém místě v kategorii do 23 let. Na druhém místě jsem jezdil i celý pohár a v celkovém pořadí elite jsem dojel pět ze šesti závodů do desátého místa. Třikrát jsem dojel šestý.

Závodil jste i na větších závodech?

Objel jsem Mistrovství Evropy horských kol v Brně a třikrát jsem jel závod Světového poháru. V Novém Městě na Moravě, v Itálii a Švýcarsku.

Co vám chybělo na první místo na MČR v kategorii U23, kde vyhrál Matěj Průdek?

Rozhodlo se hned v prvním kole. Jelo se v Hlinsku a od začátku jsem si hlídal druhé místo. První okruh nás rozdělil a pak už bylo těžké vedoucího závodníka dojet. Matěj nebyl o tolik lepší, ale měl štěstí na startu, kdy mi odjel.

A v jednotlivých závodech Českého poháru jste jezdili podobně?

Spíše jsem byl třeba nejlepší Čech a přede mnou byl Polák Filip Helta nebo Slovák Matěj Ulík. Hodně jsme se celou sezonu točili. Jezdila i zahraniční konkurence.

Kterého výsledku si ceníte nejvíce, když budeme brát celkové hodnocení kategorie elite?

Těžko říct. Nejvíce si asi cením výsledku ze Světového poháru ve Švýcarsku. Nohy mi jely nejlépe.

Jak jste ve světové konkurenci dopadl?

Světový pohár objíždí moc závodníků a člověk si musí vyjet body do UCI žebříčku. Jelikož jsem jich moc neměl, tak jsem stál na startu padesátý až osmdesátý. Před sebou pak máte dalších pět nebo šest lajn. Ze sedmé řady jsem se ve Švýcarsku prokousal na pětatřicátou pozici, čehož si cením nejvíce. Navíc jsme jeli v patnácti stech metrech nad mořem. Tam není lehké závodit. Navíc mi ještě během jízdy spadl řetěz. Mohlo to dopadnout i lépe.

Zhodnoťte i domácí evropský šampionát v Brně, kde jste dojel na 37. místě v kategorii U23.

Brno se mi nepovedlo. Není co hodnotit. Byl jsem dobře připravený, ale asi jsem nezvládl situaci s jídlem. Dolehla na mě úleva a závody mi nesedly.

Z celkového pohledu jste se sezonou 2019 na horských kolech spokojený?

Byl jsem spokojený, protože jsem byl schopen závodit s chlapy v elitě a jezdil jsem stabilně v první desítce. Celou sezonu jsem navíc závodil bez zranění a nemoci.

Pojďme k zimnímu cyklokrosu? Jak jste se sezonou 2019 spokojený?

Letošní zimu jsem čekal trochu víc s ohledem na předchozí výsledky. Byl jsem schopen závodit dobře, ale měl jsem smůlu na pády, špatné starty a defekty. Výkonnost byla v pohodě. V kategorii do 23 let jsem byl nejlepší, ale více mi šlo o hlavní kategorii. K nám jezdí na závody kategorie C1 i Belgičané. Taková konkurence je super a byl jsem schopen s nimi jezdit. Dokončoval jsem na čtvrtém nebo i pátém místě.

Objevil jste se i na Světovém poháru cyklokrosu. Jak to jelo tam?

Ve Švýcarsku jsem dojel asi patnáctý. Tam jsem odstartoval nejhůř, jak jsem mohl, ale dojel jsem si závodníky před sebou. Další závody Světového poháru jsem kazil svou blbostí a hlavou. Věděl jsem, že na to mám, ale nedokázal jsem formu prodat. Dojížděl jsem mezi patnáctým a dvacátým pátým místem.

Alespoň jste nabral zajímavou zkušenost.

Ano, nicméně jsem cyklokrosy jezdil posledním rokem v U23 a chtěl jsem udělat výsledek i venku, ale jen jednou jsem byl v kategorii na prestižním závodě v Belgii desátý ze sto třiceti závodníků kategorie do 23 let všech zemí. Šlo o super výsledek. Potřeboval bych více závodit v zahraničí, kde je mnohem větší konkurence.

Co byste proto musel udělat?

Nejlepší by bylo odstěhovat do dané země a tam žít. Nebo se dostat do zahraničního týmu, který vám takové podmínky umožní. Já jsem ale podobnou nabídku nedostal. Cyklokrosy jsem navíc už jezdil jen jako zpestření přípravy. Rozhodl jsem se naplno věnovat horským kolům už z toho důvodu, že jde o olympijský sport. Krosy pro mě nejsou sport číslo jedna.

Mistrovství republiky v cyklokrosu se letos konalo v Jičíně. Dojel jste čtvrtý, což je super výsledek ne?

Jak se to vezme. Celou sezonu jsem měl špatné starty. Na mistrovství jsem měl dobrou formu i skvělé nohy. Věřil jsem si na podium. Jenže jsem na startu nenacvakl a sjela mi noha po pedálu. Propadl jsem se startovním polem dozadu. Byl jsem rázem třicátý a celý závod jsem se proplétal dopředu, až jsem dojel na čtvrté místo. Dotáhl jsem se na vedoucí skupinu, jenže jak jsem jel od začátku naplno, tak už jsem nebyl schopný je dorazit. Dokončil jsem tedy čtvrtý a celkově druhý v kategorii U23.

Škoda nepovedeného startu…

Mám to tak celou sezonu. Jsem takový nestartér. Povedly se mi snad dva starty za celou sezonu. Od jisté doby jsem opatrný, protože jsem měl loni na Světovém poháru horší pád, kdy jsem ve čtyřiceti kilometrech za hodinu přelétl přes řídítka na asfalt. Trochu jsem to odnesl psychicky. Malinko s tím bojuji, ale už je situace lepší.

Rozhodl jste tedy definitivně pro horská kola?

Ano. Možná nějaký cyklokros ještě pojedu v rámci tréninku, když to bude kousek od domova. Horská kola mě lákají kvůli olympiádě, což je největší cíl každého sportovce. Rád bych se tam podíval. Když budou dobré nohy a výsledky, tak proč ne?

A kterou olympiádu máte na mysli? Za čtyři nebo za osm let?

Určitě ne tu příští za rok. (smích) Uvidíme, zda za čtyři nebo osm let. Nyní je spíše hodně práce v tréninku a stále se chci každým rokem zlepšovat.

Jaká bude letošní sezona horských kol? Pojede se vůbec?

Horská kola odpískaná nejsou. České závody se posunuly. Mělo by se začínat v červenci. Mistrovství Evropy i světa jsou ale zrušená. Člověk se nedostane ani na Světové poháry, když jsou hranice uzavřené. Ještě jsem letos nezávodil, akorát jsem byl třikrát na Mallorce na soustředění. Jednou jsem tam odletěl a zrovna se u nás zavírali hranice. Takže jsem si pak doma prošel i čtrnáctidenní karanténou.

Zajímá mě, jak za současné koronavirové pandemie trénujete a jak se vám hledá motivace do tréninků, když není kde dřinu zúročit?

Snažím se tréninky připravovat tak, aby mě bavily. Nechci si ježdění zhnusit nějakými ostrými tréninky. Jezdil jsem celou zimu a nyní se udržuji. Teď není potřeba ladit výkonnost nebo něco dohánět. Snažím se dopilovat techniku i v těžkých kopcích. Hodně jezdím na horském kole. Snažím se s ním co nejvíce sžít. Piluji věci, které mi nejdou. Jak jsem byl čtrnáct dní doma, tak jsem jezdil na ergometru, což není úplně to pravé ořechové, ale také se to dalo vydržet.

Stále držíte na Kuklíku nejrychlejší čas? Mám na mysli jednookruhovou výzvu od kolegů z KC Kutná Hora.

Už ne. Najel jsem tam jeden z prvních. Udělal jsem čas, aby se měli ostatní od čeho odrážet. Kubovi Kavalírovi to nedalo. Byl tam dvakrát nebo třikrát po sobě, až můj čas o tři vteřiny překonal. Chystám se nyní z Jizerek domů a pojedu se tam s horským kolem zase podívat. (smích) Zkusím lepší čas a díky počasí by to mohlo klapnout. Když jsem byl na Kuklíku poprvé, tak byla zima a nebylo lehké se zmáčknout. Nyní čekám lepší podmínky.