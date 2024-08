Koudelníkův závod má od července beznadějně zaplněnou kapacitu. Do závodu se zaregistrovalo 550 dětí, což je nejvíce v historii. Přihlašování na místě není možné. „Je to zároveň strop jednodenního závodu,“ upozornil ředitel akce Michal Pavlík. „Pokud budeme chtít růst, tak budeme muset Koudelníkův závod rozšířit po vzoru Dačického 12 na dvoudenní akci a přesunout jí přímo do středu našeho města.“

Program Koudelníkova závoduAle zpět k pátému ročníku. První závodník z nejmladší kategorie 4 - 6 let vyběhne na trať dlouhou 1.190 metrů v 8:30 hodin. Konec celé akce je naplánován na 17:30 hodin. Závodníci startují v intervalových startech.

Kategorie jsou znovu čtyři a opět podle ročníků narození – 4-6 let (bez vyhlašování), 7-9, 10-12 a 13-14 let. „V kategoriích od sedmi let vyhlásíme nově vždy nejlepších pět chlapců a dívek. První vyhlášení je na programu v 11:45 (7-9 let), zbylé dvě kategorie vyhlásíme v 17:15,“ informoval Pavlík. Každý závodník obdrží v cíli za svůj výkon pamětní medaili.

Vůbec poprvé zamíří na Koudelníkův závod hvězdný host – olympijský vítěz z Tokia Jiří Prskavec. Jeho děti poběží dle startovní listiny v nejmladší kategorii, od 10 hodin je pak naplánované setkání s širokou veřejností. Prskavec bude také účasten prvního slavnostního vyhlašování.

Popáté v řadě převzal záštitu nad závodem starosta Kutné Hory. Podruhé v řadě jím je Lukáš Seifert. Nejen on se bude moct těšit na bohatý program. „Koudelníkův závod není jen o samotném běhu. Chceme, aby se rodiny zdržely a užily si zábavnou neděli. Máme připraven skákací hrad, překážky na zkoušku, show Bobík a jeho kamarádi na výletě, dočasné tetování formou airbrush s motivy koudelníka, malování, skládačky, ražba mincí a jiné další aktivity,“ vyjmenoval Michal Pavlík. Nachystáno je také bohaté občerstvení – teplá kuchyně, svačinky, sladké dobroty, zmrzlina, domácí guláš nebo kvalitní káva.

Délka tratí a počet překážek