Že se nebude jednat o lehkého soupeře, napověděl hned vstup do utkání, kdy Kutná Hora prohrávala již po 21 vteřinách 0:1. Tento gól však byl paradoxně impulzem pro domácí, kteří ještě do přestávky zásluhou Novotného, díky krásně trefené střele ze vzduchu, a následně gólu Listíka při přesilovce zvrátili vedení na svou stranu.

Druhá třetina byla nejpovedenější částí domácího celku, kdy dokázala Kutná Hora předvádět svou hru, hrála hodně na balónku a tlačila se do zakončení. I přes vyrovnání ve 30. minutě se však muži dostali do dvoubrankového trháku a za stavu 4:2 se šlo do kabin.

Klasická třetí třetina se opět projevila, kdy liberečtí postupně ukrajovali z náskoku a dokonce mohli díky nabídnutému trestnému střílení vyrovnat na 6:6. Dlouhý si však s pokusem Žagana poradil a následně z trestného střílení pro domácí zvýšil Dus na 7:5. Následující tlak hostí již Kutnohorští přečkali a zapsali si tak vydřené tři body do tabulky, ve které hájí druhou příčku.

Kutná Hora - FBC Liberec B 7:5 (2:1, 2:1, 3:3) Branky K. Hory: 8. Novotný (Spurný), 17. Listík (Dus), 34. Petrásek (Vojtěch), 37. Vojtěch (Dus), 48. Staňo (Schwarz), 51. Chalupa (Staňo), 56. Dus.

Sestava Kutné Hory: Bochníček Bohuslav (Dlouhý Jaroslav) - Listík Petr, Vojtěch Lukáš, Rejna Václav, Dus Jan, Petrásek Jiří, Staňo Lukáš, Chalupa Josef, Schwarz Jiří, Tvrdík Antonín, Spurný Ondřej, Pešl Tomáš, Novotný Jan, Martínek Jan. Trenér Rowe Adam.