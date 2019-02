Kutná Hora /FOTO/ - V sobotu 2. února odehráli futsalisté rezervy kutnohorského mužstva N. P. C. utkání okresní kolínské ligy, soupeřem jim bylo mužstvo TJ Nučice. Domácí mužstvo vedlo, ale nakonec vedení neudrželo a Kutnohorští tak prohráli 4:7.

Domácí se krátce po začátku utkání vrhli do útoku, což se jim vyplatilo v podobě gólové střely do šibenice. Pak ale převzali otěže zápasu hosté, nejprve pálili nad bránu, následně jejich pokus vychytal brankář Hanzl a o chvíli později zblokoval jejich kombinaci domácí obránce. Ani bodlo hostujícího hráče neskončilo brankou. Následně zahrozili kutnohorští futsalisté, ale střela skončila na tyči.

Vyrovnávací branku vstřelili hosté po přihrávce, kde stál sám hostující útočník a dostal míč do prázdné brány. O chvíli později přidali hosté další branku, když se nadvakrát prosadili a překonali tak domácího brankáře. Další pokusy hostů skončily u brankáře nebo mimo bránu. Kutnohorští se snažili vyrovnat, ale nedokázali využít své příležitosti, zastavili se nejprve u brankáře Nučic, který vychytal jejich pokusy, a následně pálili mimo. Branku dali domácí až po přízemní střele, která se zastavila až v bráně. Pak se ukázali zejména hosté z Nučic, ti měli tři dobré příležitosti, ale všechny skončily mimo ohrožení domácí brány. Krátce před koncem prvního poločasu vystřelili domácí dvakrát bodlem, ale s jejich pokusy si dokázal poradit hostující brankář.

Do druhého poločasu se domácí vrhli aktivně, ale brankář Nučic jim kazil případnou radost, když vychytal jejich pokus o vstřelení branky. Hosté měli následně několik možností dát gól, ale první vychytal Hanzl, druhá se nevešla mezi tyče a třetí se díky nepřesnosti také nevyužila. Až čtvrtá šance hostů vyústila v branku, když se na lajně uvolnil hostující hráč a propálil vše, co mu stálo v cestě.

Další branka nučických hráčů přišla za pár okamžiků, když se prosadili před bezmocným domácím brankářem. Domácí kontrovali brankou, kterou se jim podařilo dát po napodruhé po nepřehledné situaci v brankovišti hostů. Kutnohorští se pak snažili získat vedení na svou stranu, v tom jim ale zabránila branková konstrukce a o chvíli později zabránil brance jeden z hostujících obránců. Na druhé straně se hráči Nučic ocitli sami před domácím brankářem, ten ale jejich pokus zneškodnil zákrokem nohou a z následného rohového kopu pálili hosté nepřesně.

Co se hostům nepodařilo z několika šancí, napravili o pár minut později, když jejich střelu vytáhl Hanzl na břevno, ale s následnou dorážkou už si nedokázal poradit. Hosté Hanzla překonali ještě dvakrát, nejprve střelou do prázdné brány a následně placírkou k tyči. Následná odpověď domácích byla hodně nepřesná a další příležitost ke vstřelení branky skončila pouze rohovým kopem. Domácí se snažili hrát do plných, ale nechávali hostům hodně prostoru v útoku, několikrát se stalo, že hráči Nučic byli sami před bránou, domácí tak několikrát podržel jejich brankář, který většinu střel vyrazil nebo chytil. Snaha Kutnohorských se přece jen vyplatila, když jeden domácí útočník překonal bezmocného brankáře hostů. To byla poslední branka utkání, další nepřidal ani Laštůvka z pokutového kopu, kutnohorští futsalisté tak prohráli 4:7.

N. P. C. Kutná Hora B – TJ Nučice 4:7