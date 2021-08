/FOTOGALERIE/ První ročník cyklistického závodu pro veřejnost L'Etape by tour de France se startem a cílem v Praze u Strahovského stadionu vedl silnicemi převážně Křivoklátska, Berounska a Českého krasu.

První ročník projektu L´Etape Czech Republic by Tour de France v sobotu proběhl na tratích v Praze a Středočeském kraji. | Foto: Matěj Třešňák

Pro závodníky byly připraveny dvě trasy a to o délce 90 nebo 130 kilometrů. Účastníci si díky rozmanitosti krajiny užili rovinky i jízdy do kopců a z kopců. Připravenost závodníků prověřil 2,8 km dlouhý „stoupák“ ze Zbečna do Sýkořice.