Winterberg (Německo) – V německém Winterbergu se jel o víkendu Světový pohár horských kol v disciplínách short track a sprint. Kutnohorák Jakub Kavalír se v sobotu vytáhl a dojel si pro bronzovou medaili.

Kutnohorský cyklista Jakub Kavalír vyhrál Český pohár horských kol v kategorii Expert. | Foto: Deník / Pavlík Michal

V sobotu jel Jakub Kavalír disciplínu short track (krátká trať), která je hodně specifická. „Short track se jede na trati pro sprint, ale jede se třicet pět minut plus jedno kolo. Na jednu stranu je dobré vyzkoušet si trať sprintu v závodním tempu, ale tím, že se jede téměř třicet okruhů, tak se to zajídá,“ přiznal bronzový muž závodu. „Trať je plná překážek. Je to kratší cross country. Navíc to zatraktivnili, že po každých deseti minutách tam dali spurterské prémie o zajímavé peníze. Takže se jede od začátku až do konce,“ doplnil Kavalír.

Short track jel Kutnohorák letos poprvé. „Myslel jsem si, že se jen rozjedu, ale docela jsem se tam fyzicky vypráskal,“ smál se mladý závodník KC Kutná Hora. Bronzová medaile ale byla odměnou a pro Kavalíra jde o životní úspěch. „V této disciplíně je to pro mě skvělý výsledek. Bylo to výborné porovnání se zkušenějšími kluky ze Světového poháru v cross country na technické trati. Není to klasické cross country, kde jsou dlouhé kopce.“

Závod se z počátku nevyvíjel tak, že by nakonec měl Kavalír dojet třetí, ale ve druhé polovině začal ztrátu stahovat. „Věřil jsem si na první prémii po deseti minutách, ale tempo se hodně zrychlovalo. Pak šli všichni naplno a byl jsem asi čtvrtý nebo pátý. Poté jsem se propadl až na desáté místo, trápil jsem se, ale postupně začali všichni vadnout. Poslední třetí prémie na třicáté minutě se mi povedla. Tam jsem byl třetí. Od té chvíli jsem si udržel náskok zhruba třicet metrů,“ popsal Jakub Kavalír.

V nedělních sprintech byl Kutnohorák po sobotě unavený a vypadl ve čtvrtfinálové jízdě se dvěma pozdějšími finalisty, kteří skončili na druhém a třetím místě. „Rozdali jsme si to o všechno a kluci byli o kousek lepší,“ uznal Kavalír a nastínil své další plány: „Uvažuji ještě o závodu Světového poháru v Holandsku tento víkend, ale je to hodně náročné. V pátek z práce letíte několik set kilometrů na dvoudenní závod a v pondělí hned zpátky do práce. Navíc už cítím, že je konec sezony, která byla úspěšná, a už není taková vůle a morálka. Je to spíše trápení. Uvidím, možná pojedu nějaký závod ze série Kolo pro život, které jsem zatím vůbec nestíhal,“ uzavřel bronzový muž Světového poháru ve Winterbergu na short tracku Jakub Kavalír.