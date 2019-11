Samotné mistrovství světa se skládalo ze tří závodů za víkend. V sobotu se běžel Super a Sprint (dohromady 22 kilometrů) a v neděli vše zakončil Beast s délkou 26 kilometrů. To vše Vrbenský zvládl za pět hodin, 19 minut a 27 sekund.

Kubo, jak se vám líbilo v Řecku? Co jste říkal na trať a okolí?

V Řecku se mi líbilo, vyšlo velmi pěkné počasí, i když po závodech bylo už deštivo. Ale jinak ta atmosféra byla parádní. Líbil se mi zahajovací ceremoniál, když jsme procházeli centrem Sparty v průvodu k soše Leonidase. Tratě byly velmi zajímavé,běželi jsme olivovým hájem, řekou a v kopcích byly kamenité cesty.

Byly závody hodně náročné? Co vám konkrétně dalo nejvíce zabrat?

Docela ano.Ve dvou dnech jsem uběhl 48 kilometrů. Bylo to podruhé, co jsem běžel Trifektu. Neměl jsem moc zkušeností, jak rozložit síly. Běžecky jsem to na začátku vždycky trochu přepálil, ale snažil jsem si udržet tempo, abych nezrychlil a ani nezpomalil. Nejvíce mi dával zabrat běh ve vodě, hodně jsem trpěl křeči v lýtkách, ale i přes bolesti jsem nechtěl závod vzdát a chtěl jsem doběhnout až do cíle.

Po výhře ve své věkové kategorii na mistrovství Evropy jste získal stříbro na MS Trifecta. Jak moc vás to překvapilo?

Byl jsem trochu překvapen. Ve všech závodech jsem se vždycky snažil udržet první příčku ve své věkové kategorii a vydržet až do cíle.Ale bohužel jsem udělal mnoho chyb na překážkách, tak mě to stálo hodně času strávených na angličácích. Myslel jsem, že budu mimo umístění na bedně, ale nestalo se. Jsem moc rád, že jsem vybojoval celkové druhé místo ve své věkové kategorii v Trifektě.

Pojedete příští rok do Sparty znovu a třeba vylepšit své umístění o jednu pozici?

Zatím o tom nepřemýšlím. Uvidíme, jak se mi bude dařit při závodech v nové sezoně, jestli budu mít formu a podle toho se rozhodnu.

Neláká vás příští rok elitní kategorie? Zůstanete v Age Group?

Myslím si, že bych se měl zaměřit na kategorii Elite. Chci ještě pár závodů absolvovat v Age Group a postupně přejít do Elity. Budu muset víc trénovat, abych to zvládl a mým cílem je se v elitní kategorii umísťovat v top 10.

Které překážky vám dělaly problémy a proč?

Dělali mi problémy nošení břemene, šplh a hod oštěpem. Při nošení břemene mám dlouhodobě problémy, nemám moc síly a záda mám hodně přetížené. Musím cvičit a posilovat záda. Nebyl jsem si jistý při šplhu na laně, neměl jsem moc síly, a když jsem vyšplhal nahoru, tak při posledním krůčku jsem nedokázal zazvonit na zvonek. A do třetice při hodu oštěpem jsem se nedokázal koncertovat, nebyl jsem moc v klidu, a tak jsem všemi pokusy minul terč. Tyto překážky, které mi dělaly problémy,musím víc vypilovat.

A které vám naopak seděly a byl jste si na nich jistý?

Nedělalo mi problémy ručkování, těch je na trati několik druhů, jsou různě obtížné. Pak přelezení zdi a plazení se pod ostnatým drátem. Na těchto překážkách jsem si byl na sto procent jistý.

Jak moc vám pomohla příprava na stadionu Olympia, kde máš váš tým zázemí? Povzbuzovali vás týmoví kolegové?

Příprava na stadionu Olympia probíhá vždycky dobře a je tam dobrá parta. Chodím tam trénovat většinou dvakrát týdně a běhám na ovále. Moji kolegové mě povzbuzovali přímo na závodech a někteří se doma dívali na online přenosy ze závodů.Moc mě povzbuzovali a gratulovali k umístění. Chtěl bych všem, kdo mi fandili a podporovali mě při závodech poděkovat. A hlavně bych chtěl poděkovat městu Kutná Hora a Středočeskému kraji za podporu.

Prý jste cestou do Řecka vůbec poprvé v životě letěl. Jaký to byl zážitek?

Ano, letět letadlem byla moje premiéra. Vždycky jsem si říkal, že bych nechtěl nikdy letět letadlem, ale rozhodl jsem se, že to zkusím, protože jsem chtěl na závody. Co se týče zážitků, tak to bylo pro mne velmi prazvláštní, jako kdybych letěl do vesmíru. Nejvíce jsem měl obavy při startu a přistání. Ale bál jsem se zbytečně, lety byly bez problémů.

Jaké závody máte v plánu v roce 2020?

Mám v plánu jet na jaře do Mnichova, je to městský závod v Olympijském parku, kde poběžím sprint v Elitě a těším se na to. Pak bych chtěl startovat na závodech v České republice a kvalifikovat se na Spartan Mistrovství Evropy v Oberndorfu, kterého bych se rád zúčastnil.

V Kutné Hoře se příští rok Spartan nepoběží. Místo ní si organizátoři vybrali Kroměříž. Uvidíme vás tam na startu?

V Kroměříži bych asi startovat chtěl. Městský závod se mi líbí. Je to změna. Ale nechte se překvapit.