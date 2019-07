Druhý je po třinácti rychlostních zkouškách tovární jezdec Škody Kalle Rovanperä z Finska, třetí místo patří jeho týmovému kolegovi Janu Kopeckému. Rovanperä zaostává za Černým o 7,6 sekundy, Kopecký je o dalších pět sekund zpět.

Dnešní program pátého dílu mistrovství České republiky poznamenalo proměnlivé počasí, posádky se musely vyrovnat s častým deštěm a mokrou tratí. Řadu jezdců navíc přibrzdily defekty.

"Kdyby mi někdo řekl, že povedeme Bohemku, tak bych mu asi nevěřil. Tentokráte jsme asi měli štěstí. Závod ale bude ještě dlouhý a v neděli se bude rychle měnit. Ale baví nás to, jedeme, co umíme, relativně jsme se trefovali do volby pneumatik a auto funguje. Jsem spokojený," uvedl Černý pro mediasport tv.

Kopecký, který na Bohemii útočí na sedmé vítězství v řadě a celkově již devátý triumf, vyhrál úvodní dvě páteční erzety, dnes ale hned ráno chyboval, byl mimo trať a klesl v průběžném pořadí. Až do desátého měřeného testu vedl Rovanperä, v jedenáctém se ale do čela dostal Černý a první místo udržel až do konce etapy.

"Na bídu, kterou jsme dnes předváděl, a fakt, že jsme se při první rundě vůbec netrefili do pneumatik, tak naštěstí ztráta není tak velká. Ještě je to hratelné," řekl Kopecký.

Čtvrté místo před sedmi nedělními rychlostními zkouškami drží lídr mistrovství ČR Filip Mareš, pátý je Jan Dohnal a šestý Václav Pech. Vítěz 46. ročníku bude znám v neděli kolem 15:30.

Rallye Bohemia, pátý závod seriálu mistrovství České republiky v automobilových soutěžích - po 13 rychlostních zkouškách: 1. J. Černý, Černohorský (Škoda Fabia R5) 51:04,1, 2. K. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5 Evo) -7,6, 3. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5 Evo) -12,7, 4. Mareš, Hloušek (Škoda Fabia R5) -22,0, 5. J. Dohnal, Venclík (Ford Focus WRC) -37,5, 6. Pech, Uhel (Ford Fiesta R5) -1:05,7, 7. Wagner, Stein (Rak./Škoda Fabia R5) -1:28,6, 8. Štajf, Havelková (Volkswagen Polo Gti R5) -1:50,6.