„Více jak třicítka bikerů a bikerek si to na dálku rozdala v našem virtuálním závodu. Celkovým vítězem se stal kutnohorský elitní jezdec Pepa Jelínek, který si poradil s jezdivou a technickou tratí Kuklíku za neskutečných devět minut a čtyři vteřiny,“ usmíval se jeden z organizátorů za KC Kutná Hora Jan Rada. Celý okruh měřil 3,7 kilometru.

V kategorii dětí do 18 let se radoval Libor Vencl, mezi ženami vyhrála Karolína Radová, a ještě doplníme vítěze mužské části nad 40 let, kterým se stal po těsném souboji s Janem Radou Patrik Müller.

Seriál závodů začne 13. května

Závodní série na horských kolech Kuklík XCO musela zrušit tři termíny, ale další už pořadatelé chystají. „Nyní díky uvolnění opatření vás můžeme konečně pozvat na klasický závodní seriál s hromadným startem,“ řekl Rada. První závod se uskuteční již 13. května v 18 hodin.

Program závodů Kuklík XCO 2020



13. května – 18:00

27. května – 18:00

10. června – 18:00

14. června – 9:00, finálový závod o mistra KH



Kategorie: děti do 12 let, děti 13-15 let, dorost 16-18 let, dospělí 19-39 let, dospělí 40+ let, ženy dle účasti.