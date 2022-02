Nově je také trenérkou u fotbalistů Polabanu Nymburk, v Poděbradech vede kroužek pro malé děti. A chtěla by se dostat na olympiádu. To vše jsme probírali s českou reprezentantkou Helenou Jiranovou v rozsáhlém rozhovoru.

Jako malá jste zkoušela hned několik sportů – volejbal, fotbal, aerobic. Proč nakonec zvítězila atletika?

Vždy jsem byla nejrychlejší, a to i mezi kluky na základce. Od čtvrté třídy jsem jezdila na atletické závody jako Kinderiáda, Pohár rozhlasu a přespolní běhy. Ve čtrnácti jsem poprvé dostala nabídku trénovat s trenérem Ivanem Kargrem v Kolíně a přes rok jsem to kombinovala s fotbalem. Fotbal mám ráda, ale od patnácti jsem musela hrát s holkami, a to už nebyla taková sranda. Navíc v atletice se mi dařilo, už na prvních závodech jsem se stala Mistryní republiky v hale na 300 metrů a chtěla jsem vyhrávat dál, tam kde dokážu ovlivnit svůj výkon a výsledek.

Kdo vás na atletický stadion přivedl a kdy jste s běhy začínala?

Od mala jsem lítala venku po vesnici a běhala při každé příležitosti. Pohyb byl od útlého věku mojí součástí. Na atletický stadion mě přivedly paní učitelky na tělocvik na základní škole v Pečkách a pak můj první trenér Ivan Karger. Díky němu jsem získávala první medaile.

Nejprve jste běhala hladké sprinty, pak jste přešla na překážky. Co vás k tomu vedlo?

Mojí hlavní disciplínou byla až do dvaadvaceti let čtvrtka, tedy čtyři sta metrů. Kde jsem posbírala několik titulů MČR. Účastnila jsem se Mistrovství světa juniorů, Mistrovství Evropy v hale, kde jsme skončily se štafetou 4 x 400 na čtvrtém místě a poslední závod jsem běžela na Mistrovství Evropy do dvaadvaceti let. Kam jsem se dostala i shodou náhod na sto metrů překážek. V téhle disciplíně jsem postoupila až do finále a obsadila sedmé místo. To rozhodlo o další specializaci a tou se staly právě překážky.

Máte za sebou už nepřeberné množství úspěchů, několikrát jste se stala mistryní republiky. Kterého z nich si nejvíce ceníte?

Nejvíc si necením titulu, ale svého závodu na 400 metrů v hale v roce 2015, kde jsem obsadila druhou pozici za Zuzanou Hejnovou, ale zaběhla jsem si osobní rekord a k tomu limit na mojí první dospěláckou mezinárodní akci – mistrovství Evropy v Praze. Za ostatní tituly jsme nesmírně ráda, ale na tento vzpomínám nejraději.

Momentálně jste také kondiční a atletickou trenérkou u fotbalistů Polabanu Nymburk. Máte na starosti spíše mladší kategorie nebo i ty dospělé?

Mám na starosti spíše mladší kategorie. Měla jsem i pár tréninku se staršími. Jednou i s A týmem.

V čem spočívá vaše práce u fotbalistů?

Ráda bych je naučila, aby začali vnímat svoje tělo a náležitě se o něj starali. To znamená důkladné rozcvičení, které spočívá v zahřátí svalů a rozhýbaní kloubů. Následně rozvoj odrazové síly a výbušnosti. To všechno není možné bez posilování svalů a zpevňování středu těla. Když tohle pochopí jakýkoliv sportovec, je na poloviční cestě k úspěchu.

Jste aktivní jako trenérka i na atletickém poli. V Poděbradech vedete děti. O jaký projekt jde?

Trénovat děti v Poděbradech pod Fitness Arenou jsem začala během pandemie, protože jiné kroužky neměly a pohyb jim chyběl. Začalo to jako malá skupinka šesti dětí a během tří měsíců se rozrostla až na osmnáct. Kvůli velkému zájmu jsme se rozhodli, že otevřeme půlroční kurz pro menší děti mezi pěti až sedmi lety s tréninkem jednou týdně a pro starší děti mezi osmi až patnácti roky s tréninkem dvakrát týdně.

Takže se v tomto směru začalo dařit…

Vše se shledalo s velkým úspěchem. Proto pokračujeme a od začátku února otevíráme další půlrok a zbývá ještě pár míst ke starším dětem. Zatím to je atletická všestrannost a zábava. Učím je, jak se správně rozcvičit a jak správně ovládat tělo a zapojit mysl. Je to velmi obohacující i pro mě.

Jaké jsou vaše sportovní cíle?

Ráda bych vydržela sportovat na vrcholové úrovni alespoň do olympiády v Paříži. Do té doby vydržet zdravá a plnit cíle postupně, abych se dopracovala k tomu nejvyššímu, čím je právě olympiáda.

A co cíle mimosportovní?

V mém životě se točí vše kolem sportu. Takže u něj určitě chci zůstat. Nejraději bych pokračovala v trénování dětí nebo jako osobní trenér. A v tomto směru se dál vzdělávat.

Helena JIRANOVÁ

Bydliště: Velké Chvalovice

Narozena: 5. března 1995

Zaměstnání: sportovec

Znamení: ryba

Záliby: sport, knihy, seriály, kreslení

Oblíbené jídlo: kuře na paprice, pad thai

Oblíbené pití: jablečný džus, káva

Oblíbený film: Harry Potter, Ať žijí duchové

Oblíbená hudba: folk, pop