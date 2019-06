Kolín má za sebou soutěž Strongman. Jak letošní ročník hodnotíte jako organizátor?

Jsem velice spokojen, akce dopadla dobře, počasí vyšlo a diváků bylo dostatečné množství! Přijela i ta nejlepší špička strongman z republiky.

Vedle organizování soutěže jste byl také jedním z deseti závodníků. Co říkáte na svůj výkon?

Jsme spokojen, jsme s klukay velice vyrovnáni. Nikdy nikdo neví jak dopadneme, stačí jedna chyba a klesnete hned o několik příček. Jediná disciplína, která se mi nepovedla, byla cardeadlift s autem. Bohužel letos nemůžu na tuto disciplínu najít správný rytmus.

Jaké všechny disciplíny soutěž měla? Jaká vám šla nejlépe, jaká byla naopak nejtěžší?

Bylo pět disciplín. Zdvih klády o hmotnosti 150kg, mrtvý tah s autem, zvedání 137kg osy o průměru pět centimetrů nad hlavu, přenášení kufrů o hmotnosti celkem 320kg a nošení konstrukce o hmotnosti 400kg. Mě nejvíce šlo Zvedání klády, osy a kufry. Nejhůře mrtvola s autem.

Bylo poměrně teplo – jak se zvedá nad hlavu 150 kg, nebo dělají dřepy s vahou auta v takovém počasí?

Popravdě mi to nějak nevadilo, snažil jsme se být co nejméně na sluníčku a chodil jsem často do stanu.

Jak jste se k tomuto sportu dostal? Ať už jako organizátor, jak jako soutěžící.

Pocházím z Kutné Hory, kde tento sport k nám přes Čáslav zavedli Pavel Zadražil a Jiří Žaloudek. Pavel mě oslovil, jestli si to nechci zkusit - a já do toho šel. Co se týká organizace, tento sport bohužel nemá žádného obrovského sponzora. Pokud si my jako závodníci neuspořádáme závod, nemůžeme závodit. Tak je to spíš láska k tomuto sportu, nechceme, aby zanikl. Popravdě - často si říkám, proč to dělám. Nebaví mě totiž prosit firmy a živnostníky o peníze na uspořádání závodu. Z osmdesáti procent vám stejně řeknou ne. (směje se)

Pokud by se někdo chtěl věnovat tomuto sportu, jak lze začít? Je to sport pro každého, nebo pro to musí mít člověk předpoklady?

Pokud někdo chce začít, doporučuji se obrátit na někoho, kdo se sportu věnuje, aby se nezranil, nebo si neublížil. Strongman je čím dál více populární. Už jsou i fitka, kde mají vybavení pro tento sport. Nejbližší je v Čáslavi ve Fitness centrum Čáslav. Tento sport může dělat každý zdravý jedinec, ale jen ti, co pro to obětují vše, můžou být na špičce!

Jakou máte další metu v tomto sportu, čeho chcete dosáhnout?

Už nemám žádnou metu, možná vyhrát pohár a podívat se opět někam do zahraničí.