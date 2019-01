Kutná Hora – Házenkáři Kutné Hory slaví. Lépe řečeno budou slavit. Sezonu 2011/2012 zakončili ve Společné regionální lize absolutním triumfem, všechny zápasy vyhráli a ještě postoupili do II. ligy.

9. kolo SRL: Kutná Hora - Libčice n. V. 20:26, 17. dubna 2011. | Foto: Deník/ Michal Pavlík

Poslední utkání sehráli Kutnohorští ve Vršovicích (informace na jiném místě stránky). „Jasně jsme soupeře přehráli a vyhráli jsme o sedm branek. Oslava se bude konat 9. června," radoval se trenér Sparty Jiří Hájek.

I jeho samotného taková bravurní sezona překvapila. „Nepamatuji takový ročník ani jako hráč, ani jako trenér. Že bychom neprohráli ani jeden zápas v celém soutěžním roce, to se nám ještě nepovedlo," přemýšlel Hájek.

Nyní bude záležet na tom, jak jeho svěřenci obstojí ve druholigové konkurenci. „Věříme, že budeme schopni konkurence. Jsme si vědomí toho, že na některých postech není situace optimální," přiznal kutnohorský kouč a hledal recept, jak nedostatky odstranit: „Pokusíme se situaci vylepšit zvýšenou pílí při tréninkové činnosti. Samozřejmě i bojovností při zápasech. Máme rozjednané také nějaké hráče na hostování, ale nemůžu říct, zda to vyjde nebo ne."

Hrát by se mohlo v Kostelci

Kutnohorská hala se jistě do září nestihne postavit, tudíž minimálně na jednu sezonu musí najít sparťané azyl někde jinde. „Ještě není rozhodnuto, kde budeme hrát. Řešíme spolupráci se Sokolem Úvaly ohledně dorostenců. Čtyři jejich hráči by mohli hrát za nás, a tudíž by Sparta pokračovala ve 2. lize staršího dorostu. Zápasy by se hrály v Kostelci nad Černými lesy. Pokud bychom tam dostali stejné podmínky jako dorostenci, tak by i muži hráli tam. Dalšími variantami jsou haly ve Zruči či Ledči nad Sázavou. V Přelouči nás nechtějí kvůli lepidlu na balon. Mají tam pouze tři roky starou palubovku a nechtějí si ji zničit," vysvětlil situaci Jiří Hájek. „Jasno chceme mít do půlky června. Potřebujeme klidné léto a mít čas na přípravu. V Kostelci bychom hráli takzvaně na „hlášenku". Nebudeme mít pevně stanovený čas a budeme se muset přizpůsobit," doplnil.

Sezona pro hráče Kutné Hory ještě úplně neskončila. Dovolená je čeká až v červenci. „Hráčská dovolená zatím není. Do konce června chodíme hrát každý pátek fotbálek. V červenci mají hráči volno a od 6. srpna začínáme trénovat třikrát týdně na II. ligu, která začne v polovině září," přiblížil plán trenér Hájek a pozastavil se u kádru: „Kádr se měnit moc nebude. Dorostenci, kteří končí ve své kategorii, snad posílí A-tým. Naše soupiska by se měla trochu rozrůst."

Přejme si společně vydařené působení Kutné Hory ve II. lize a podobné sportovní úspěchy jako v letošní sezoně.

Brankář Červenka naskočil do druhé půle a měl 9 zákroků v řadě

Házenkářský tým Sparty Kutná Hora zakončil v neděli mistrovský ročník Společné regionální ligy 2011/2012 utkáním 15. kola na venkovním hřišti jediného pražského zástupce v soutěži - Lokomotivy Vršovice.

Lokomotiva Vršovice – Sparta Kutná Hora 17:24 (9:11)

Začátek nedělního utkání byl poměrně vyrovnaný a ve vedení byl většinou tým domácí „Lokotky" – 1:0, 2:1, 4:3 a ve 12. minutě 5:4. V následné pětiminutovce Sparta čtyřmi brankami v řadě otočila skóre na 5:8, do 21. minuty však snaživý tým domácích snížil na rozdíl jediné branky – 7:8. Tři branky hostů v řadě do 26. minuty znamenaly, že její vedení bylo již 7:11. Závěr prvního poločasu však vyšel lépe domácím, kteří dvěma brankami upravili na – pro ně přijatelných - 9:11.

V poločasové přestávce apeloval trenér Hájek na zlepšení obranné činnosti a hráči si to vzali k srdci. Domácí sice z prvního útoku snížili na 10:11, to však bylo z jejich strany na dlouhé minuty vše. Výrazně lepší obrana a za ní famózní výkon brankáře Červenky, který nastoupil až do druhého poločasu. Po první obdržené brance si připsal 9 úspěšných zákroků v řadě. Sparta tak ve 44. minutě vedla 19:10. Domácí v této fázi utkání výrazně zaostávali a na Kutnou Horu neměli. Po prostřídání sestavy hostí sice ještě „Lokotka" sedm minut před konce dokázala snížit na rozdíl 5 branek – 16:21, žádné drama se však nekonalo. Sparta soustředěným výkonem pohlídala své vedení a zaslouženě v utkání zvítězila o 7 branek v poměru 17:24. Domácí zapisovatel však zapomněl zapsat v průběhu druhého poločasu po jedné regulérní brance na každé straně, výsledek tak měl být ve skutečnosti 18:25.

Sparta Kutná Hora tedy zakončila letošní mistrovský ročník SRL jasným vítězstvím a udržela si v soutěži neporazitelnost, v konečné tabulce zvítězila o „parník", když před druhým Sokolem Úvaly měla nevídaný náskok 13 bodů!

Sestava a branky K. Hory: Červenka, Hroch - Thieme 8, Hovorka 7, Hájek 4, Hasala 2, D. Polívka 2, Pícha 1, P. Polívka st. 1, P. Polívka ml., J. Salák, Šalátek a Šnajdr. Trenér Jiří Hájek. Napomínání: 3:3. Vyloučení: 2:2. Sedmičky: 2/1 – 1/0. Rozhodčí: Skružný – Skružná. Diváci: 20.

Konečná tabulka SRL mužů 2011/2012

1. K. Hora 29 (409:304)

2. Úvaly 16 (359:360)

3. Zruč n. S. 13 (306:313)

4. L. Vršovice 12 (311:326)

5. M. Boleslav B 10 (314:350)

6. Mělník 8 (326:372)

(vob)