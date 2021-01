Druhý den po závodě odletěl mladý Kutnohorák na Mallorcu, kde se hned vrátil na horské kolo. „Chtěl jsem se ukázat na závodech u nás a zazávodit si. Pro mě to byla legrace. Nepočítal jsem s tím, že bych ho takhle zajel,“ usmíval se Jelínek.

Pepo, jak velkým úspěchem je pro vás zisk bronzové medaile i s ohledem na průběh sobotního závodu?

Neberu to jako obrovský úspěch. Zažil jsem už větší výsledky. Konkurence nebyla úplně největší. Jsem spokojený a rád, že se mi bedna povedla. Na závody jsem jel uvolněný s čistou hlavou. Chtěl jsem si vyzkoušet formu v rámci přípravy na horská kola. Cíleně jsem na cyklokros netrénoval. Zpestřil jsem si zimní přípravu a mile mě překvapilo, jak se mi jelo.

Loni jste mi říkal, že s cyklokrosem končíte. Jel jste mistrovství i s ohledem na omezený rok 2020 z pohledu koronaviru?

Chtěl jsem jet více cyklokrosových závodů, nejen mistrovství. Plánoval jsem si Kolín nebo závody v Čáslavi. Kvůli tomu, že se člověk musí na závody testovat, tak se mi nechtělo tolik jezdit a ukazovat se na akcích. Říkal jsem si, proč nejet mistrák v Jabkenicích na trati, kterou mám rád. Testy jsem stejně musel mít kvůli nedělnímu odletu na Mallorcu, kde jsem momentálně na soustředění.

Na Mallorcu jste tedy odlétl hned po závodě?

Ano. V pátek nás testovali, v sobotu byl závod a v neděli jsem letěl z Mnichova.

Hned jste tedy přesedl zpátky na horské kolo a připravujete se na novou sezonu?

Přesně tak. Závod v Jabkenicích byl jen na zpříjemnění. Chtěl jsem se ukázat na závodech u nás a zazávodit si. Pro mě to byla legrace. Nepočítal jsem s tím, že bych ho takhle zajel. Začátek se mi hodně povedl, ale na konci bylo znát, že jsem na cyklokros netrénoval. Dělal jsem chyby.

Když jste předjel pozdějšího vítěze Michala Boroše a jel jste v úniku, tak jste se pokoušel už urvat vítězství pro sebe nebo vám to zkrátka jelo?

Ne, ne. Úplně v pohodě jsem jel druhý. Viděl jsem Michala, že spadnul, tak jsem ho předjel a jel jsem pořád stejně. Ani jsem se neohlížel. Najednou za mnou byla díra, ale Michal Boroš mě pak rychle dojel a předjel. Připravoval se na to a měl skvělou formu. Pro mě bylo spíš překvapení, že jsem se ocitl na první místě, když jsem jel tak nějak pro radost. Byl jsem trochu v šoku. (smích) Závod jsem si moc užil. Takhle mi to vyhovuje.

Je to pro vás recept do dalších závodů? Mám na mysli čistou a uvolněnou hlavu bez stresu.

Těžko říct, jak by to dopadlo, kdybych se na cyklokros připravoval více. Nyní se připravuji spíše všeobecně. Chodím běhat a cvičit. Ani nebyla zatím moc intenzita. Chtěli jsme se ukázat v nových dresech. (smích)

Jaký byl rok 2020 z vašeho pohledu?

Objel jsem celý Český pohár, a i oba závody v Novém Městě na Moravě. V Českém poháru se mi podařilo vyhrát v celkovém pořadí kategorie do třiadvaceti let. V elitě jsem se motal kolem desítky až patnáctky. Jezdilo sem hodně zahraničních závodníků. Ve Světovém poháru v Novém Městě jsem měl jeden horší a jeden lepší výsledek, kdy jsem dokončil těsně za dvacátým místem. Měl jsem možnost i startovat na mistrovství světa a Evropy.

Co je tedy největším úspěchem?

Výhra v kategorii do dvaceti tří let, ale spíše i druhý závod v Novém Městě na Moravě. Málem jsem skončil v první dvacítce Světového poháru.

Máme rok 2021. Jaký je váš ideální scénář?

Přešel jsem do kategorie Elite. Chci jet celý Český pohár. Rád bych jel i na Světový pohár a v dobrém světle se ukázal na domácím závodě v Novém Městě. Před olympiádou se pojede i v Albstadtu. Chtěl bych více závodit venku.

Kam cílíte mezi českou elitou? Kde byste chtěl na konci roku být?

Sám bych byl rád, kdybych se propracoval k nějaké první pětce. U nás je na horských kolech celkem velká konkurence, takže bych rád jezdil do pátých míst. Pódium nevím. Byl bych za něj rád, ale nechci si klást úplně velké cíle. Chci se přiblížit k nejlepším klukům u nás.

Testování se vám asi v tomto roce nevyhne. Máte odběry placené?

Na loňských závodech nás testovali třikrát. To jsme byli s reprezentací, takže to platili oni. Na cyklokrosových závodech nám to platil tým. Myslím si, že je to dobře. Momentálně testy budou k akcím patřit. Startujeme na lajně a je nás tam třicet. Musíme vědět, jak na tom jsme.

Po zkušenostech s jinými sportovci se zeptám i vás. Jak jste rok 2020 bral vy osobně? Byl to demotivující rok nebo jste ho využil k častějšímu trénování, protože nebyly závody?

Hodně jsem si odpočinul a trénoval. Trávil jsem hodně času na různých místech. Každý měsíc jsem se snažil být jinde. Moc jsem se neuzavíral. Rok 2020 mě nepoznamenal, ale měl vliv na to, že závody ubyly a tolik se nejezdilo. Člověk trénoval a nevěděl na co. Tak to měli asi všichni.

Na Mallorce zůstáváte do kdy?

Deset dní. Vracím se příští středu.

Jaké první závody na horských kolech pojedete?

Rád bych odcestoval na závody do Turecka. Pak budu jezdit Český pohár. Uvidíme podle situace, co se kde pojede. Snad se vše zlepší.