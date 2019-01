Kutná Hora - Junioři FBC Kutná Hora naskočili do zápasového rytmu po více než měsíční pauze, k dalším ligovým zápasům zavítali do Hlubočinky nedaleko Prahy. Z víkendu si odnesli jednu výhru a jednu porážku.

FATPIPE Traverza Chodov - FBC Kutná Hora 5:6 (1:2, 2:2, 2:2)

První vzájemný zápas v této sezóně Kutnohorští zvládli a tak chtěli na dobrý výkon navázat i v tomto utkání. A to se jim povedlo. V prvním dějství dvakrát úspěšně zakombinoval Danda se Svobodou a Kutnohorští vedli o dvě branky. Chodov dokázal ještě před první sirénou snížit na rozdíl jediné branky.

Vstřelená branka Chodov nakopla, ten od druhé třetiny přidal na tempu a zatápěl kutnohorské obraně. Aktivní hra se pražskému celku nakonec vyplatila a po odehraných pěti minutách bylo vyrovnáno. Chodov byl neustále aktivní, Kutnohorští ale podnikli dva rychlé protiútoky a dostali se zpět na koně.

Do třetí třetiny se šlo nakonec za stavu 3:4. První část třetí třetiny nabídla urputný boj, poté se v posledních třech minutách strhla přestřelka a v zápase nastaly dva obraty. Chodov během půl minuty dvakrát skóroval, načež bylo za šest vteřin opět srovnáno.

Definitivní rozuzlení přinesla poslední minuta, ve které se prosadil Martínek a tři body i tentokrát zůstaly na cestě do Kutné Hory.

Branky Kutné Hory: 2. Svoboda (Danda), 8. Svoboda (Danda), 22. Lhota (Procházka), 22. Danda (Martínek), 35. Smitka M. (Měšťánek), 36. Martínek (Rejna).

FBC Kutná Hora - FBK Fat Pipe Vosy Praha 4:6 (1:2, 1:2, 2:2)

Kutnohorští nezachytili úvod zápasu, už v osmé minutě prohrávali o dvě branky. Kutnou Horu probral první vstřelený gól, o ten se postaral Smitka M. po přihrávce nováčka Lhoty.

Ve druhé třetině se dlouho čekalo na další změnu skóre, a to až do dvacáté minuty, kdy Vosy odskočily do dvoubrankového vedení. Minutu před koncem druhé části se po mírném tlaku prosadili Kutnohorští, mladší z bratrů Smitků připravil palebnou pozici pro Martínka. Posléze měly Vosy k dispozici početní výhodu, kterou zužitkovaly vteřinu před druhou sirénou.

Jako první opět v závěrečné třetině skórovaly Vosy, Kutnohorští se ale nevzdali a během minuty zazářilo duo Vavřina, Martínek. Prvně jmenovaný se postaral o dramatický konec utkání.

Poslední direkt si Vosy připravily do předposlední minuty, svou šestou brankou rozhodly o svém vítězství.

Branky Kutné Hory: 12. Smitka M. (Lhota), 21. Martínek (Smitka L.), 34. Vavřina (Martínek), 35. Vavřina (Martínek). Sestava Kutné Hory: Zeman - Lhota, Smitka L., Smitka M., Procházka, Danda, Svoboda, Cieslar, Rejna, Schroller, Vavřina, Martínek, Měšťánek.