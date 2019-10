SK Florbal Benešov - FBC Kutná Hora 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky Kutné Hory: Kodaj (Němec), Svoboda (Danda).

Základ úspěchu dali Kutnohorští vstřelenou brankou již v první minutě. Zápas pak nabídl vyrovnaný průběh, bojovalo se o každý centimetr hřiště a pro diváky nezáživné utkání. Kutná Hora ve druhé třetině přidala druhou branku, na kterou z brejkové situace Benešov dokázal zareagovat. Ve třetí třetině branka nepadla a Kutnohorští se radovali z těsného vítězství.

FBC Kutná Hora - ACEMA Sparta Praha B 3:3 (1:1, 1:0, 1:2)

Branky Kutné Hory: Kohout (Procházka), Kodaj, Vnuk.

Sparta měla po většinu zápasu míček na svých holích a podnikala jeden nebezpečný útok za druhým. Přesto však šli do vedení Kutnohorští. Do druhé třetiny se šlo ale za nerozhodného stavu. Kutná Hora změnila ve druhém dějství tempo hry, častěji se drala do zakončení a díky vstřelené brance vedla po dvou třetinách o jednu branku. Ve třetí části se roztrhl pytel s vyloučeními a z toho těžila zejména Sparta, která si poslední slovo schovala na závěr zápasu a rozhodla tak o dělbě bodů.

Sestava Kutné Hory: Kareš Petr, Franc Vojtěch - Kodaj Jan, Procházka Jakub, Kohout Pavel, Danda Jan, Měšťánek Richard, Vnuk Radek, Němec Jakub, Franc Jakub, Rejna Jakub, Smitka Lukáš, Lhota Lukáš, Svoboda Martin.