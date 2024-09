"Zatím počítáme s tím, že se závod odběhne," říkal ještě ve čtvrtek pro Deník Petr Dobřický, šéf organizátorů ze spolku Čáslavská sportovní.

O den později už bylo vše jinak. "Je nám to líto, ale ani my jsme se nevyhnuli změny termínu akce. Kačina Run se přesouvá na neděli 29.9.2024," vzkázali během pátečního propršeného dne pořadatelé.

"Věříme, že většině by nevadilo běžet ani v dešti. My jsme se snažili zázemí deštivému počasí přizpůsobit. Bohužel stav trati je už teď kritický, vymleté bahno a popadané části stromů. Přemýšleli jsme ještě dnes o změně trati v blízkosti zámku, ale mlatové cestičky by byly následně hodně poničeny, a to by se správci této nádherné památky nelíbilo," dodali.

Závodníci včetně více než stovky dětí mají dvě možnosti: nechat si vrátit startovné, nebo přijet na konci září.