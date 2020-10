Pražská Sparta sice Kareše pustila na hostování do rodného oddílu, ale za Kutnou Horu odehrál jen pár přesilových her v utkání 1. kola proti Hornets Brno (1:7). Zápas se hrál 13. září a od té doby se kutnohorský hráč na hřišti neobjevil. „Sparta mě sice pustila, ale nedovolila mi ještě hrát. Když jsem dostal zelenou, tak se přestalo hrát,“ zasmál se Michal Kareš.

Hostování končí Karešovi 31. října. Do té doby se určitě hrát nebude. Ligový florbalista se už zotavil po únavové zlomenině zánártní kůstky. „Řešíme možnost, že bychom odcházeli ze Sparty hrát do zahraničí. Alespoň na měsíc. Dostali jsme nabídku do třetí švédské ligy,“ přiznal Kareš a prozradil, zda by nabídku vzal: „Pořád přemýšlím, ale asi bych jel. Je to dobrá zkušenost. Obzvlášť v době, kdy se u nás děje, co se děje. Ve Švédsku můžeme hrát i trénovat.“

Momentálně mladý Kutnohorák trénuje jen doma. „Máme na to různé aplikace, jako Zoom nebo Teams. Takže máme se Spartou online tréninky,“ řekl Michal Kareš. „Návrat na palubovky bude určitě těžký. Se Spartou jsem v hale odtrénoval jen osm tréninků. Pak přišla stopka. Uvidíme, co mě čeká.“