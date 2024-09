Vysoké Mýto - FBC Kutná Hora 7:6

Zápas lépe rozehráli hráči Kutné Hory, avšak po vydařeném začátku přišel šok v podobě čtyř gólů. Do šatny se šlo po první siréně za stavu 4:2. Ve 23. minutě se zdálo být vše ztraceno, tabule nad hřištěm totiž hlásila stav 6:2. Kutnohorský útok se vzpamatoval a začal bodovat. Do 58. minuty zvládly útočné formace vstřelit čtyři góly a vyrovnat utkání. Následoval už jen smolný konec. Dvacet vteřin před koncem třetí třetiny se podařilo Novákovi překonat brankaře Bochníčka a odskočit na 7:6. Tento stav i přes kutnohorské snažení zůstal až do konce.

Elitní mužský kádr tedy nebodoval a čeká na své první body. Ty mohou přijít velmi brzo, již příští víkend je na programu domácí duel se Slavkovem.

„Děkujeme soupeři za velmi dobře organizovaný zápas, je super, jak se o to starají. Tvrdé, ale férové utkání, bohužel výpadek v první třetině nás stál zápas, pokračujeme dál, cesta je dlouhá,“ uvedl hostující trenér Jan Třískala.

„Myslím, že na druhý zápas sezony jsme viděli utkání hodné play of. Oba týmy výborně připravené a viděli jsme opravdu všechno. Pro diváky skvělý zápas. Soupeř nás nenechal vydechnout a závěr? Trošku toho štěstíčka na obou stranách. Děkujeme za parádní zápas a přejeme mnoho zdaru do sezony,“ řekl vedoucí domácích Aleš Dejdar.

Branky: 5. Jan Lukeš, 11. Vojtěch Novák, 12. Jan Lukeš, 14. Vojtěch Vančura, 22. Jan Lukeš, 24. Lukáš Slabý, 60. Vojtěch Novák - 2. Michal Trník, 16. Michal Kareš, 25. Marek Trník, 35. Michal Kareš, 58. Michal Kareš, 59. Antonín Tvrdík. Třetiny: 4:2, 2:2, 1:2.