Svůj úkol z víkendových bojů splnili

Český Brod/Pečky - V sedmém a osmém kole Krajského přeboru mužů I. třídy zajížděli kutnohorští basketbalisté na palubovky tradičních soupeřů do Českého Brodu a do Peček. Stejně jako kutnohorským hráčům vstup do sezóny nevyšel, tak obdobně na tom byli i oba soupeři. Cíl kutnohorských basketbalistů byl jasný: přivézt si minimálně jedno vítězství, což se podařilo.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/René Svoboda