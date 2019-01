Madrid (Španělsko) - Po roční pauze se světový pohár opět vrátil do španělské metropole Madridu, kde vyvrcholil boj mezi kutnohorským jezdcem Jaroslavem Kulhavým a Milanem Spěšným.

Jaroslav Kulhavý při závodech v Madridu | Foto: Archiv Ivana Sovy

Do stále otevřené hry nastupoval Milan Spěšný a Jaroslav Kulhavý z kutnohorského týmu Michelin Specialized MTB, který měl z předchozích dvou závodů lepší skóre, ale stát se mohlo cokoliv. „Taktika je jasná, musím to zkusit hned od startu,“ řekl Milan Spěšný před startem pro internetové stránky mtbs.cz. Plán ovšem nevyšel. Kutnohorský jezdec totiž zajel famózní závod, až téměř do konce se držel ve vedoucí skupince, ve druhém kole se sebevědomě rval o páté místo. Cílovou pásku proťal jako čtrnáctý se ztrátou 2:29 minuty a nominační minisouboj o Peking tak jasně vyhrál. „Dnes mi to opravdu sedlo, cítil jsem se dobře. Ale poslední dvě kola už to nebylo ono, už mi docházelo, ujela mi ta pětice, se kterou jsem jezdil, škoda mohla to být ta desítka. Olympiáda je samozřejmě super, ještě si to ale neuvědomuji, ale tým bude mít určitě radost a chtěl bych jim touto cestou poděkovat,“ řekl v cíli ještě udýchaný olympionik Jaroslav Kulhavý. Milana Spěšného za sebou nechal poměrně daleko, mohl si jen v klidu hlídat postupové místo, ale závodění na špici Jardu doslova strhlo a jel jak o život.

Předem určená taktika Milanu Spěšnému v Madridu nevyšla, s osmatřicátým místem a téměř čtyřminutovou ztrátou na Kulhavého, spokojen nebyl. „Můj závodní plán mi dnes nevyšel, myslel jsem si, že po Offenburgu na tom budu líp než Kulha. Je to velký sportovní zklamání, ale mám před sebou další cíle,“ řekl Milan. Již po druhé tak prohrál souboj o Olympijské hry a již po druhé to byl Jaroslav Kulhavý, který mu start pod pěti kruhy „vyfouknul“. Za čtyři roky v Londýně do olympijského závodu nastoupit klidně může, v pětatřiceti letech dnes závodí mnoho bikerů, důležitá bude Milanova motivace. My už jen držme palce, aby se Jardovi dařilo i v Pekingu.

