Úvaly - V neděli 8. června ke svému letošnímu poslednímu turnaji v miniházené 4+1 do Úval u Prahy odjeli minižáci a přípravka Jiskry Zruč n. S.

Minižáci potvrdili svou vynikající jarní formu a svůj turnaj vyhráli. Benjamínkům z přípravky se dařilo o trochu méně, ale ani oni nezklamali.

Turnaje minižáků se kromě domácího celku Úval a Jiskry Zruč n. S. zúčastnil ještě tým Wendy Mělník. Na poslední chvíli se omluvilo družstvo Mladé Boleslavi a narušilo tak průběh turnaje. Časový rozpis i systém se musely upravit. Hrálo se tedy dvoukolově každý s každým 2 x 10 minut. Jiskra vstoupila do turnaje porážkou s domácím celkem Úval 8:10. V dalších zápasech se ale kluci zlepšili a všechna svá zbývající utkání dotáhli do vítězného konce. Jiskra postupně porazila Mělník 19:15, vrátila Úvalům porážku a zvítězila 13:6 a v posledním zápase turnaje opět porazila Mělník. Tentokráte těsně 16:15. Střelecky se dařilo zejména Červinkovi, který zatížil konta soupeřů 24 vstřelenými brankami. Další cenné úspěchy přidali Havlíček 16, Studnička 10, Volf 4, Brecko 1, Toman M. 1 a Ryšavý. Za vítěznou Jiskrou Zruč n.S. se na druhém místě umístil domácí celek Úval a třetí příčka připadla družstvu z Mělníka.

Turnaje přípravek se zúčastnila družstva čtyři. Jiskra Zruč n.S., domácí Sokol Úvaly, Wendy Mělník a Sokol Bělá p.B. V prvním zápase narazili házenkářští benjamínci ze Zruře n.S. na tým z Bělé p.B. Proti mnohem většímu soupeři podali kluci dobrý výkon, ale na víc než těsnou porážku 11:12 to nestačilo. Ve druhém utkání proti Mělníku si zručáci pěkně zastříleli a svého soupeře jednoznačně přehráli 22:8. V posledním zápase turnaje však kluci už nestačili domácím Úvalům a po nadějném poločase prohráli vysoko 5:16. Na hezkém třetím místě za vítěznými Úvaly a druhou Bělou p.B. se nejvíce brankami podílel nejmenší a nejmladší hráč Jiskry Zruč n.S. Aleš Dolejší. Na své konto si připsal 16 úspěšných zásahů. Další přesné trefy přidali : Vlasák 11, Toman T. 7, Losinecký 3, Kopecký 1 a dále hráli Dongres a Valouch.

Je škoda, že turnaje minižáků se nezapočítávají do dlouhodobé tabulky, ale hodnotí se každý samostatně. Minižáci Jiskry Zruč n.S. si totiž v celé soutěži vedli velice dobře a v celkovém hodnocení by tuto kategorii vyhráli. Tito začínající házenkáři tak mohli zkompletovat nevídaný úspěch zručské házené. Všechna družstva TJ Jiskra Zruč n. S. / mladší žáci, starší žáci, dorostenci i muži/ totiž vyhrála své mistrovské soutěže a všem soupeřům dala jasně najevo, kde se ve Středních Čechách hraje nejlepší házená.

Zdroj: Jiří Dolejší