Zruč n. S. - Diváky našlapaná městská hala ve Zruči nad Sázavou by se jednou mohla dočkat i předkola Ligy mistrů. Futsalové ligy šampionů. A v hlavní roli by bylo domácí Benago. Troufalá myšlenka? Podle prezidenta zručského klubu, který obsadil po základní části naší nejvyšší futsalové soutěže třetí místo a chystá se na čtvrtfinále play off, jde o reálné úvahy. „K této myšlence směřují všechny naše kroky,“ řekl Miroslavu Srbovi na klubovému webu www.benago.cz prezident Beni Simitči. A jak odpovídal na další Srbovy otázky?

NEPOLOŽÍ NÁS. Prezident klubu Beni Simitči (na fotce) bere výši pokuty jako útok na klub a svojí osobu. | Foto: GetPhoto/Martin Salajka

Skončila základní část soutěže a Benago je na 3. místě, což je největším úspěchem klubu v první lize. Jak se vám dívá na konečnou tabulku a co vám probíhá hlavou?

Dívám se se vztyčenou hlavou a s hrdostí. To, co jsme letos dokázali, je potvrzení dobře fungujícího Benaga se vším všudy. Jsme zaslouženě třetí nejlepší tým letošní základní části a pevně doufám, že to minimálně takhle zůstane i v play off. Hlavou mi probíhá pár malých věcí, které se neměly stát, jako například prohra v Šumperku, kde jsme byli lepší po celý zápas a pak propásli konec díky našim chybám. Dále hloupé dvě nespravedlivé remízy s Torfem, kde jsme v obou dvou zápasech měli vyhrát, remíza v Mýtě, kde jsme pár minut před koncem zápasu vedli a zase naše hrubka rozhodla o remíze a samozřejmě kapitola sama pro sebe – remíza v Boleslavi, tohle ještě do dneška nechápu: vedeme 2:0 a nevyhrajeme, za stavu 2:2 máme přesilovku 4 na 3 a kopeme desetimetrový kop a nevyhrajeme. Tak tohle jsem ještě nezkousl! Takže sečteno – 3 body ze Šumperku + 2 z Mýta + 4 s Torfem a + 2 se Selpem = 11 bodů a tyhle body měly být naše, protože v těchhle zápasech nebylo „kdyby“. Normálně to byly zápasy v naší režii a my propasli konec, to je vše.

Co je důvodem tohoto krásného umístění?

Hodně faktorů – stěhování z Prahy do Zruče, nádherná atmosféra, která nás žene po celý zápas, abychom hráli naplno, stabilní kádr z loňska (to byl velký faktor, protože jsme vždy cestovali na zápasy v plném počtu), výborná finanční stránka klubu, kdy všichni hráči dostávali na konci měsíce výplaty a prémie vždy po zápase, hodně stabilní výkon brankáře Klímiče (Klíma – pozn. red.), který snad poprvé chytal za ta léta bez výkyvů a bez nějakých červených karet, famózní Aleš Štorc, který měl snad nejlepší futsalovou sezonu, o Fílovi (David Filinger, nejlepší střelec celé soutěže – pozn. red.) ani nechci psát, protože je to, jak on sám říká, „normálni u mě“. A také všichni ostatní, kteří hráli daleko lépe než v minulých letech, včetně mě.

Dá se něco současnému kádru vůbec vytknout?

Vždy se najde něco, co by se dalo vytknout a já bych podotkl největší nemoc, co nás stála těch 11 bodů a to je koncentrace některých hráčů ke konci zápasu. Také velký faktor, který tomu napomáhal, bylo, že nám strašně chyběl Ago Simitči, který byl zraněný, po jeho návratu do obrany takové věci se už nestaly. Ba naopak, odehráli jsme nejlepší defenzivu, co jsme mohli odehrát.

Další úspěch – Filinger nejlepším střelcem základní části. Dá se k tomu něco dodat?

Fíla je nejlepší už poněkolikáté. Vždy říkám, že on je po Marešákovi nejlepší v lize a toho se držím i teď. Je snadné pro Dlouhána dát také hodně gólů, ale jaké góly – vždy po úspěšných přihrávkách spoluhráčů, penaltách a tak dále. Fíla osmdesát procent gólů si dělá sám a v tom je rozdíl a je velká hloupost trenéra reprezentace, že dodnes Fílovi nemohl dát tu roli, kterou má v Benagu, protože jakýkoli jiný trenér by to udělal a Fíla tohle splácí i s „úroky“. Ale je to každého věc! Fíla odehrál méně zápasů než Dlouhán a má více gólů. Co by se asi stalo, kdyby odehrál stejný počet zápasů? To už by možná měl 50 gólů.

A co kvalita ligy? Zlepšila se, stagnuje, nebo se zhoršila?

Kvalita ligy každým rokem stagnuje a bohužel to jde dolů. Zrcadlem toho je jeden z faktorů, proč Era-pack Chrudim udělal rekord Evropy, když neztratil za celou sezonu jeden jediný bod. Jsou nejlepší u nás bezpředmětně, ale když slyšíš z úst hráčů nebo trenéra Era-packu, že jediné zápasy, kde se trochu potrápili, byly zápasy s námi ve Zruči, Praze a v Brušperku, pak to je ostuda ligy. Ať se na mně nikdo nezlobí, ale je to tak.

Neuškodila mužstvu výměna trenéra, a jak se na to dívali zainteresovaní li­dé?

Výměnou trenéra bych to nenazval, kouč Málek skončil sám, protože už neustál ten tlak, co měl od hráčů a všeobecně tlak Benaga, který letos byl hodně velký. My jsme pokračovali, dá se říci, stejným „rytmem“ jako před tím a dá se říci, že to trochu pozitivně vykoplo některé hráče. Ale pouze v tom, že si vzali tu zodpovědnost více než před tím. Nic jiného jsem nevycítil.

Jak se vám líbí zručské prostředí a fanoušci?

Pro nás je to ráj po tolika letech. Jsme strašně rádi, že je máme, a myslím si, že i oni se na to dívají podobně, navštěvnost to dokazuje. Prostě jsou fantastičtí a my jim strašně děkujeme.

Jaké cíle si dáváte do play off?

Postup ze čtvrfinále do semifinále. To jsou mé jediné cíle a Benaga též. Když se postoupí, pak to celé, co jsme si napsali výše, nebude zbytečné, v opačném případě by to byl neúspěch ve stejném měřítku, jako kdybychom nepostoupili do play off.

Připravujete nějaké překvapení pro play off?

Překvápka si nechme až nastane čas. Určitě máme něco vymyšlené.

Co by se muselo stát, aby se Benago stalo mistrem ligy?

Mistrem ligy? Era-pack bude jasným mistrem ligy, to je jasné a nestydím se to přiznat. Jsou prostě nejlepší a klobouk dolů, co dokázali. Jenom bude na nich, zda budou chtít udělat titul či ne. Leda, že by vypadli ve čtvrtfinále, pak by se šance zvětšily, ale tomu dávám tak jedno procento, které vždy visí volně ve vzduchu.

I přes úspěchy, jak sportovní tak marketingové, se najdou tací, kteří závidí, osočují a napadají jak vás, tak i klub. Jak se s tím vyrovnáváte?

Já, abych se vyrovnával? S čím proboha? Ti, kteří nás nemají rádi, závidí, anebo žárlí, tak oni ať se pokouší vyrovnávat se s faktem, že Benago patří do špičky a bude patřit i nadále, že Benago je jeden z nejlépe fungujících klubů v lize a že jdeme krok za krokem k naší myšlence a to je, že jeden den se bude hrát ve Zruči předkolo Ligy mistrů.

A na závěr: co byste vzkázal všem fanouškům i „takyfanouškům“?

Našim fanouškům nic jiného než velké díky nemůžu vzkázat. Díky nim jsme tam, kde jsme a jen ať nám fandí i nadále, protože je nikdy nezklameme. Co se týká „takyfanoušků“, jim také chci poděkovat, protože oni mi dodávají ještě větší motivaci k práci a k dokonalosti v klubu. Oni si zaslouží také kus toho úspěchu.

Miroslav Srb