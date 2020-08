Atletickými mistry se stali poprvé muži Univerzity Brno a potřicáté ženy USK Praha. Čtyřstovka vyšla týmu v tradičních žlutých dresech na jedničku. Matěj Krsek dosáhl času 46,00. Tím vylepšil svůj nejlepší letošní český výkon a také své maximum.

Trenérce Haně Větrovcové udělal radost i Daniel Lehar. Doběhl třetí a prvně prolomil hranicí 47 sekund (46,46). Mistr republiky v jednotlivcích v běhu z Plzně rozdával za cílem úsměvy. „Tak trochu jsem čekal, že bych mohl mít na drobné vylepšení osobáku, ale že to bude o pětadvacet setin, tak to jsem tedy nečekal. Ale vyšlo to. V Ostravě se mi běhá dobře, takže fajn,“ říkal na webu ČAS dvacetiletý Krsek.

Do závodu šel s cílem rozběhnout rychle první třístovku. „V Plzni jsem po dvoustovce trochu zvolnil. Trenérka tam viděla rezervu, a tak jsem to zkusil. Bylo vidět, že se to vyplatilo,“ usmíval se sprinter, který se těší na příští sezonu, až bude moci vyzvat momentálně zraněného českého rekordmana Pavla Masláka.

Na otázku, kam by mohl příští rok svůj čas ještě stlačit, odpověděl, že to není jeho prioritou. „Nemyslím na to. Každý závod si chci užít, a pokud na tom budu dobře, může se z toho zrodit výborný výkon. Nějaké časy ale vůbec neřeším,“ prohlásil Krsek, který pak ještě s Leharem, Hříchem a Ullmanem urvali další body ve štafetě.

Triumf na pětikilometrové trati si připsal Ondřej Klesnil, zisky z medailových postů zaznamenali na druhých místech Tadeáš Procházka v kouli, Miroslav Pavlíček v kladivu a chodec Vít Hlaváč (závod se konal v dřívějším termínu) a na třetích pozicích umístění výškař Lukáš Beer, koulař Ladislav Prášil a kladivář Petr Koucký.

Z tradičně předních pozic se ale vytratil Tomáš Voňavka. Jindy spolehlivého diskaře zradila technika, doplatil na přešlapy a skončil až šestý. „Potýkám se s tím celou sezonu. Po odhodu prostě neúmyslně šlápnu na obruč. V extrémní míře se to dělo i v Ostravě. Sešlo se víc špatných věcí a vznikla z toho bohužel tahle hrůza,“ litoval diskobolos s osobním rekordem daleko za 60 metrů.

„V soutěžích družstev se stává, že se to někomu úplně nepovede. To k tomu prostě patří,“ uvedl šéf A.C. TEPO Kladno Jiří Klesnil. „Celkově naše vystoupení není zklamáním. Kluci bojovali na úrovni osobáků. Řekl bych – jak to někdy slýcháváme od fotbalistů – že nám chybělo trochu toho štěstíčka,“ usmál se.