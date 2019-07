Kutná Hora - Po vítězství nad Ukrajinou se mladí čeští basketbalisté do osmnácti let utkají na Klimešce s Belgií. Stejně jako český tým, tak i mladí Belgičané budou absolvovat v tomto týdnu soustředění v kutnohorské sportovní hale a v rámci přípravy na blížící se mistrovství Evropy odehrají přátelský zápas v sobotu 13. července od 18:00.

Český basketbalový výběr do osmnácti let vyzve Belgii na kutnohorské Klimešce. | Foto: Deník / Redakce

Tým trenéra Luboše Bartoně se na Klimešce zabydlel a věří v co nejlepší představení v Rumunsku, kde šampionát hráčů do osmnácti let začíná pro naše zápasem 26. července proti Lucembursku. Dalšími soupeři našich ve skupině C jsou Island, Izrael, Bosna a Hercegovina a Norsko. Belgičané změří síly ve skupině A s týmy z Estonska, Polska, Bulharska, Švýcarska a domácího Rumunska.