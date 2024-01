Celkem třikrát ve své bohaté historii hostila kutnohorská sportovní hala Klimeška vyvrcholení pohárového pavouka a čtyři nejlepší týmy mužské kategorie. V letech 2019 a 2020 se ze zisku pohárové trofeje radoval Jihostroj České Budějovice, v roce 2023 to byla liberecká Dukla. Letos poprvé zavítají v termínu 11. - 12. února 2024 do Kutné Hory volejbalistky, aby se utkaly o prestižní Český pohár.

Z volejbalového utkání osmifinále CEV Challenge Cup žen Olymp Praha - Neptunes de Nantes (0:3) v hale Klimeška | Foto: Zdroj: CEV

Už na konci listopadu 2023 byl známý první účastník Final Four, když si Dukla Liberec vyšlápla na VK Prostějov a pod Ještědem ho porazila 3:1 na sety. Další dva týmy do kvarteta se odtajnily v první polovině ledna. Pražský Olymp porazil brněnské Šelmy 3:0 na sety a obhájce trofeje VK Královo Pole Brno zvítězilo nad Šternberkem v poměru 3:1 na sety. Posledního postupujícího do Final Four určil zápas mezi Ostravou a Olomoucí, ze kterého vzešel vítězně tým TJ Ostrava, když vyhrál 3:1.

„Všechny čtyři týmy už se na Klimešce v minulosti objevily, když se utkaly s SC Prometey Dnipro v Uniqa extralize v sezoně 2022/2023. Pražský Olymp loni v listopadu na Klimešce odehrál utkání evropského Challenge Cupu proti francouzskému Neptunes Nantes,“ připomněl manažer kutnohorské sportovní haly Michal Vavák.

V akci bude k vidění několik českých reprezentantek, např. v dresu liberecké Dukly univerzálka Caroline Formánkovou, za Královo Pole nastoupí smečařka národního týmu Kateřina Kuníková. V dresu Olympu reprezentuje ČR libero Veronika Dostálová a i Ostrava má ve svých řadách reprezentantku – blokařku Elen Jedličkovou.

Všechny týmy mířící do Kutné Hory jsou tradičními volejbalovými baštami, např. Olymp je sedmnáctinásobný vítěz Českého poháru, VK Královo Pole Brno vyhrál ČP sedmkrát.

Celý volejbalový cirkus započne již v pátek 9. února, kdy se na hlavní hale Klimešky znovu položí speciální umělý povrch. Sobota bude svědkem povinných tréninků všech týmů podle regulí Českého volejbalového svazu. V neděli 11. února jsou na programu oba semifinálové zápasy, přesné složení určí teprve los. Co zažije Klimeška poprvé, jsou dva přímé přenosy České televize – souboj o třetí místo i finále Chance Českého poháru ve volejbalu žen uvidí diváci na Klimešce nebo u televizí v pondělí 12. února v 16 a v 19 hodin.

„Organizačně vypomáhá Českému volejbalovému svazu domácí oddíl volejbalu, ale velké díky patří i domácímu florbalu, házené nebo Okresnímu fotbalovému svazu, všichni vyšli vstříc pořádání této prestižní sportovní události na Klimešce a musely se přesunout nebo i zkrátit jejich původně plánované akce,“ uvedl Vavák.

Do konce ledna určitě bude možné pořídit vstupenky, pravděpodobně přes ticketportal.

Sledujte aktuality na sportovnihala.kutnahora.cz a doražte druhý únorový víkend na ten nejlepší český ženský volejbal.