Klimeška bude opět nabitá. Dorazí florbalová a volejbalová reprezentace

Po úspěšném srpnu, kdy Klimeška hostila celkem osm vícedenních tréninkových kempů, se opět naskakuje do režimu pravidelných tréninků domácích oddílů ve všedních dnech. Víkendy pak až do března budou plnit především mistrovské zápasy a turnaje ve florbalu a házené. To vše doplní vždy několik tréninkových kempů, většinou mládežnických reprezentací.

Ze soutěže ve fitness dětí IBFF FIT KIDS ve sportovní hale Klimeška v Kutné Hoře. | Foto: Richard Karban