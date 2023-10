Moc volného prostoru na Klimešce o nadcházejícím víkendu nenajdete, k vidění bude korfbal, florbal, fitness dětí i dospělých nebo házená.

Z florbalového utkání přípravného turnaje na Klimešce Kutná Hora - Florbal Ústí | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Hrdě přivítáme podruhé v historii naší haly český reprezentační tým v korfbalu, který bude od pátku do neděle finálně ladit na blížící se mistrovství světa. To začne 20. 10. na Taiwanu a naše borce čekají ve skupině H utkání s Thajskem a Katalánskem. Korfbalisté absolvují na Klimešce minimálně pět tréninkových jednotek, využijí i klubovnu pro videoanalýzu a přípravu strategie. Pro Klimešku je to vždy velká čest hostit českou reprezentaci v široké škále sportovních odvětví,“ uvedla Michal Vavák ze sportovní haly Klimeška.

Už v pátek vypuknou přípravy pro sobotní celodenní soutěž v akrobacii dětí a zároveň i mezinárodní soutěž v naturální kulturistice a fitness mužů, žen a dětí s názvem ICN Natural Cup 2023. Akce po dlouhé době navazuje na Mistrovství České republiky v naturální kulturistice, které se konalo v květnu 2019.

ICN Natural Cup 2023 bude pro sportovce z ČR zároveň nominační na ICN Mistrovství světa 2023, které se koná na začátku listopadu v Itálii.

V sobotu 14. října se ještě od 10 do 15 hodin představí v tréninkové hale starší žáci z házenkářského oddílu TJ Sparta Kutná Hora v rámci domácího turnaje.

A do dalšího utkání na Klimešce ve florbalové divizi nastoupí muži FBC Kutná Hora v neděli 15. 10. od 16 hodin hostí tým SK Meťák České Budějovice. Domácí borci jsou zatím v tabulce na pátém místě a doma si drží zatím neporazitelnost, když na Klimešce porazili Dačice i Kaplice. „Budeme fandit a věřit ve třetí výhru ve své domovské florbalové aréně,“ přidal Vavák.