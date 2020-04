ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Od vyhlášení nouzového stavu probíhá na Klimešce generální úklid, který byl dle slov manažera haly Michala Vaváka potřeba: „Ve spolupráci s úklidovou firmou jsme vyčistili ubytovnu, halu a další prostory. Poslední akcí, která se u nás konala, byla házená, takže se vysmýčila i palubovka. Udělali jsme pořádek i v nářaďovnách. Za pár dní začne bourání dveří do přistavované druhé haly. Chceme být připraveni.“

Posledních pár dní funguje Klimeška jako distributor ochranných prostředků pro celý okres Kutná Hora. „Celý den jsme k dispozici. Představitelé obcí si k nám jezdí pro dezinfekci,“ sdělil Vavák. Zaměstnanci haly samotnou krizi také pocítili. Manažer rušil jednu akci za druhou a nyní se soustředí na budoucí akce, které, jak sám doufá, v kutnohorské hale proběhnou. „Akce přesouváme, hledáme nové termíny. Práce ale není tolik, co bývalo před pandemií,“ uznal.

Všichni zaměstnanci haly fungují v omezeném režimu, práci zatím mají. Co se týká ekonomiky, bude Klimeška hodně v červených číslech? I s ohledem na ušetřené energie? „Náklady na energie klesly. Netopíme ani nesvítíme. Určitě budou chybět peníze za víkendové a týdenní akce. V týdnu jde o sedm pravidelných hodin denně. Pak jsou tady velké akce. Jako první jsme přišli o final four Českého poháru v házené žen. Odhlašují se i soustředění, která měla dorazit v květnu. Měli jsme za sebou celý rok 2019 a těšili jsme se, že budeme moct srovnávat s rokem 2020, ale opak je pravdou. Letošní rok bude úplně mimo,“ odpověděl Vavák.

Podle něj hala ruší akce, které byly nasmlouvané až do konce května. Ruší se i soustředění, která směřovala k vrcholným akcím, které jsou odložené nebo zrušené, takže se není nač připravovat. „Bojím se, že odhlašování bude pokračovat. Celý červenec měl být plný přípravami na basketbalové mistrovství Evropy. Zatím nemám zpětnou vazbu. Lidé řeší konkrétní věci a ne to, co bude v létě. Myslím si ale, že ještě červenec bude hodně omezený,“ tuší Michal Vavák. Hala by se dle jeho názoru mohla vrátit do normálního režimu až v srpnu. „Týmy budou ladit formu na začátek nové sezony. To je můj optimistický náhled.“

Pokud se budeme s manažerem bavit o zrušených top akcích, tak jich se smutným výrazem pár vyjmenoval. Vše začalo již zmíněným ženským házenkářským pohárem. Pak se zrušil mažoretkový sport, který měl mít na Klimešce čtyři velké akce. Kutnohoráci přišli i o Králičí hop. „To měla být pecka,“ usmíval se šéf haly a navázal: „Pořadatelé slibovali pokus o český rekord.“

Navíc se v těchto dnech dokončuje druhá hala – tréninková, která je přistavena z druhé strany provozní budovy. „Vše jelo dle harmonogramu. Venek je téměř kompletně připravený. Proběhlo i zasklení. Nyní se bude řešit interiér, což bývá velký problém. Ladíme vybavení a povrch. Obávám se, že otevření na konci května je nereálné. Pandemie bude mít vliv i na dostavbu. Pokud bude hala připravená na začátku další sezony v srpnu nebo v září, tak to bude úspěch,“ dodal Michal Vavák.