V neděli 18. prosince. se do Kutné Hory sjedou čtyři nejlepší družstva mužů a žen, která prošla náročným pavoukem až do finálového turnaje. Mezi muži se představí týmy HB Ostrov Havlíčkův Brod A, SF SKK El Niňo A, SKST Liberec a HB Ostrov Havlíčkův Brod B. Ve finálovém turnaji žen se střetnou družstva SKST Plus Hodonín, TT Moravský Krumlov, SK Dobré a MH stolní tenis Ostrava.