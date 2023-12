/FOTO/ Tímto týdnem se uzavře velmi plodný rok 2023, hala dělala čest městu Kutná Hora a nabízela své nadstandardní služby desítkám sportovních subjektů z řad domácích oddílů nebo sportovních svazů a federací. Klimeška hostila desítky akcí mezinárodního formátu, přivítala špičkové české i zahraniční sportovce.

Sportovní akce v kutnohorské hale Klimeška v roce 2023 | Foto: SH Klimeška

Za připomínku stojí lednový dvojzápas české házenkářské reprezentace mužů se Slovenskem a dva zápasy volejbalové Champions Laegue žen, kdy holky z ukrajinského SC Prometey Dnipro hostily na Klimešce velké evropské týmy jako rumunské Alba Blai nebo italské Vero Volley Milano.

Únor patřil v historii Klimešky třetímu Final Four Českého poháru ve volejbale mužů a březen zase Galavečeru futsalu. Až do dubna byla Klimeška svědkem spanilé jízdy domácích florbalistů, kteří si málem vybojovali postup do Národní ligy. Poslední mimořádnou akcí byl volejbalový Challenge Cup žen v listopadu, kdy Olymp přivítal na Klimešce francouzské Nantes.

Velmi úspěšná byla Klimeška i v hostitelství tréninkových kempů, ve druhé polovině dubna se zde připravovala florbalová reprezentace juniorů na MS, v květnu zase volejbalové mužské áčko, které ladilo na vstup do Golden League. V červnu 2023 hostila hala ženskou florbalovou reprezentaci. V červenci tady pobýval akademický výběr basketbalistů, který o měsíc později senzačně slavil v Číně zlaté medaile z Univerziády. Soustředěními sportovních oddílů narvané prázdniny zpestřil v srpnu třeba přátelský zápas české volejbalové reprezentace mužů s Estonskem. Ženské volejbalové áčko zde ladilo formu na olympijskou kvalifikaci na Hry do Paříže. „A tak dále a tak podobně, celkem jsme za rok 2023 hostili 65 pobytů, zejména volejbalových (25), basketbalových (17), florbalových (10) a korfbalových nebo házenkářských,“ uvedl Michal Vavák z kutnohorské haly Klimeška.

„Vůbec poprvé utržila kutnohorská sportovní hala za pronájem prostor ke sportování a za ubytování částku větší než šest milionů korun,“ přidal Vavák.

V termínu 23. 12. 2023 až 1. 1. 2024 je Klimeška uzavřena. „Kolektiv Klimešky přeje všem hezké vánoční svátky, šťastný nový rok a těší se na sportování, pohyb a další pěkné sportovní podívané v roce 2024,“ dodal za pořadatelský tým haly Michal Vavák.