Florbalisté Kutné Hory odehráli další utkání divize na půdě říčanských Draků. Dvě třetiny se jim vedlo na výbornou, i když stále dotahovali. Pak je ale srazilo množství vyloučení a poslední třetinu už nezvládli. V té domácí rozhodli pěti brankami. Tři branky dali Draci z přesilových her. Nervózní závěr odnesly obě lavičky dalšími tresty.

Z florbalového utkání divize mužů Kutná Hora - Panthers Praha Boys U23 (7:2) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„První dvě třetiny za nás parádní. Dokázali jsme držet krok a věřím, že pro oko diváka to byl celkem pohledný florbalový zápas. Bohužel nás stálo mnoho sil vyloučení, které mohlo být pískáno i na druhé straně. Bohužel… Soupeř své početní efektivně potrestal. Třetí třetinu jsme odešli i fyzicky a guláš z bramboračky se nám dostal do hlavy. Už jsme nedokázali chytit rozjetý vlak,“ přiznal kutnohorský trenér na webových stránkách klubu Adam Rowe.

„V prvních dvou třetinách úplně vyrovnaný zápas, kde jsme sice asi měli víc šancí, ale produktivita nebyla úplně valná. Soupeře jsme naopak pouštěli do gólovek až moc jednoduše a on toho dokázal využít a zápas vždy srovnat. Po stažení na dvě lajny jsme začali být značně lepší a zápas rozhodli. Pro nás strašně důležité tři body proti těžkému soupeři, kterému držím palce do zbytku sezony. Díky moc našim tradičně skvělým fanouškům,“ komentoval utkání kouč Říčan Adam Čechovič.

FBC Draci Říčany - FBC Kutná Hora 10:4