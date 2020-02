Kutnohorští futsalisté nastříleli všechny své branky v prvních devíti minutách, kdy vedli 4:0. Za hosty do přestávky snížil Dittrich.

Jenže ve druhé půli jako by hráči NPC hráli spolu poprvé. Nenahráli si a šance, pokud si nějaké vytvořili, špatně zakončili. Nepomohla jim ani šarvátka Jeřábka s Dittrichem třináct minut před koncem, po které oba hráči viděli červenou kartu. Naopak Libodřice trestaly vše. Srovnaly na 4:4 a v posledních vteřinách využily i šestého faulu Mukařovského. Se sirénou pak zkompletoval z desítky hattrick Sova a Kutnohorští neměli ani bod – 4:5.

Zápas dvou diametrálně rozdílných poločasů zhodnotil brankář Kutné Hory Radek Vokoun: „První půli hrajeme s patřičnou dravostí, aktivním pohybem, lehkostí a slušnou kvalitou v zakončení, což jsme přetavili ve vedení 4:1, kdy obdržená branka byla z krátké penalty po nevinném kontaktu v pokutovém území.“

Za to druhý poločas byl opakem prvního. „Byl bojácný, bez nápadu a pohybu,“ zlobil se Vokoun a pokračoval: „Jako kdybychom se strachovali o výsledek. K tomu nepřispělo ani vyloučení Radima Jeřábka, které přišlo po nezvládnuté situaci rozhodčím, který z bezprostřední blízkosti sleduje, jak soupeř kopne šestkrát za sebou do našeho ležícího hráče ve snaze vydolovat z pod něj balon. V tu chvíli to bylo za hranou pro všechny, proto se Radim vydal bránit spoluhráče a došlo ke klasické strkanici, takže na každé straně po jedné červené.“

Od té chvíle už bylo s Kutnohoráky vše špatně. „Rozpadla se nám úplně obranná hra, z posledního hráče před brankařem jsme několikrát namazali soupeři. Byla to křeč, a ještě jsme hloupě faulovali. Konečný výsledek 4:5 hovoří za vše,“ povzdechl si brankář NPC.

Zklamání na straně domácích futsalistů bylo veliké. Postup ale mají ještě ve svých rukách. Musí v posledním kole (1. 3. od 20:00) vyhrát v Kolíně nad týmem Borky liga, který je předposlední. V případě rovnosti bodů s druhými Chvaleticemi mají Kutnohorští o gól lepší vzájemný zápas, jenže to neplatí o soupeři z Libodřic, který by Kutnohoráky nesměl dorovnat. Libodřičtí mají v posledním kole právě Chvaletice, a ještě dohrávku s Věšákem Butabi. A aktuální ztráta na NPC? Právě těch šest bodů. „Každopádně je to pro nás facka. Jsme nohami opět na zemi. Čeká nás poslední zápas sezony v Kolíně. Tam se rozhodne, máme to stále ve svých rukou. Uvidíme, jak to dopadne, je to kulatý,“ pousmál se Radek Vokoun.

NPC Kutná Hora – FK Libodřice 4:5 (4:1, 5. Pacák, 7. Jeřábek, 9. Laštovka, 9. Mukařovský – 17. (pk) Dittrich, 33., 41. a 50. (10 m pk) Sova, 43. Pánek). Rozhodčí: Pařez, Klobása. NPC Kutná Hora: Vokoun, Cink, Biroš, Bláha, Piskač, Pacák, Černohlávek, Jeřábek, Laštovka, Kalfiřt, Mukařovský. Libodřice: Kopecký, Dittrich, Hovorka, Košík, Sova, Němec, Pánek, Pohanka.