Na zápas trenér postrádal hned několik hráčů základní rotace – Kosík, Nečas, Vacek, Grmolenský. K dispozici měl tak jen devět hráčů. Začátek utkání byl velmi vyrovnaný, kdy hosty bodově táhl hlavně Novák, který za prvních jedenáct minut nastřílel neuvěřitelných dvacet jedna bodů. Poté se bodově přidali ostatní hráči a dařilo se i v obraně. V poločase byl rozdíl již šestnáct bodů. Do druhého poločasu šli hráči s tím, že náskok do odvety si chtějí odvézt co nejvyšší. Domácí, kteří byli vývojem utkání evidentně zaskočeni, jen marně zastavovalo útoky hostů a konečný rozdíl ve skóre se zastavil na úctyhodných čtyřiačtyřiceti bodech

Oběma týmům tak bylo jasné, že nedělní zápas se bude dohrávat jen z povinnosti.

Body: Šeda 13, Bálek 9, Malý 9, Srna 8 - Merta 29, Novák 25, Kocourek 17, Fišera 13, Němeček 11, Somberk 5, Prušinovský 3, Koláčný 2.

Kolínsko – Kutnohorský BK - Sokol Žižkov 92:93 (16:22, 46:50, 69:70)

K odvetě přijeli Žižkovští překvapivě v plné sestavě, zato hráčům BK chyběl oproti sobotě ještě Fišera. Na začátku utkání se hosté dostali do mírného vedení, které si drželi prakticky celý zápas. V poslední čtvrtině se domácí tým dostal do vedení avšak v závěru zápasu Žižkov opět překlopil vedení na svou stranu a utkání vyhrál nejtěsnějším rozdílem. Po celé utkání dominovaly útoky nad obranou čemuž odpovídá i výsledné skóre.

Body: Novák 21, Somberk 21, Merta 16, Němeček 12, Koláčný 10, Kocourek 8, Prušinovský 4 - Šeda 24, Srna 21, Malý 14, Civín 12.

Semifinálovým soupeřem hráčů Kolínsko – Kutnohorského BK je vítěz základní části BA LYNX Liberec, který v základní části prohrál jediné utkání právě s hráči BK.