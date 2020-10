Ofenzivně laděné utkání se hrálo ve vysokém tempu se spoustou brankových příležitostí. Kutná Hora se prezentovala bojovností, na branku soupeře vyslala čtyřicet tři střel, byla plná elánu a celá lavička žila zápasem. Po první třetině vedli hosté z Blanska, přesto domácí neztratili nic ze své aktivity, kterou v prostřední části přetavili ve své vedení. I přes dramatickou a divokou třetí třetinu se podařilo domácím ubránit vedení a v závěru pečetil vítězství individuální akcí Pešl.

„Slovy klasika: No konečně! Perfektní výkon od začátku do konce a přišla zasloužená výhra. Děkujeme fanouškům u přijímačů v domácnosti, soupeři přejeme šťastnou cestu domů a společně s rozhodčími jim děkujeme za utkání. Doufáme, že nařízení pana plukovníka nám vrátí florbal zpět do hal co nejdříve,“ řekl po zápase trenér Kutné Hory Luboš Rauer.

FBC Kutná Hora - FBK Atlas Blansko 7:5 (2:3, 4:2, 1:0). Branky Kutné Hory: 14. Listík (Špaček), 20. Špaček z trest. střílení, 27. Hampl (Martínek), 34. Bochníček Š. (Martínek), 45. Novotný (Pešl), 47. Zelený (Petrásek), 59. Pešl. Sestava Kutné Hory: Hetfleisch (Dlouhý) - Chalupa, Martínek, Špaček, Rejna, Pešl, Hampl, Zelený, Novotný, Spurný, Bochníček Š., Petrásek, Vojtěch, Jedlička, Staňo, Listík, Tvrdík. Trenéři Rauer Luboš, Rowe Adam.