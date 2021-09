Mladí závodníci museli na různě dlouhých běžeckých okruzích zdolávat nejrůznější překážky. Balanční, silové, paměťové, technické, ručkovací, ale i vodní. Právě vodní příkop přišel vhod, jelikož počasí závodu opravdu přálo.

Nejmladší kategorie 4-6 let měřená nebyla, ale děti uběhly 1,1 kilometr. Kategorie 7-9 let běžela 1,7 kilometru, kategorie 10-12 let zdolala 2 kilometry a nejstarší kategorie 13-14 let běžela 2,5 kilometru. „Statisticky nejtěžšími překážkami byly balanc na slacklině a závěrečné nízké ručkování, které zdolali jen ti nejzdatnější. Cílem závodu je také dětem ukázat jejich slabiny, aby měli chuť pracovat na jejich odstranění a zlepšovali se. To jim do života pomůže. Objevili se ale i závodníci, kteří zvládli trať bez jediné chyby,“ řekl ředitel závodu Michal Pavlík.

Tři sta pět dětí je pro organizátory skvělé číslo. „Jsme rádi, že byl tak velký nárůst oproti prvnímu ročníku, kdy běželo 207 dětí. Máme intervalové starty, takže není možné registrovat děti na místě. Můj názor je, že strop našeho závodu pro jeden soutěžní den je nějakých 400 dětí,“ spočítal Pavlík.

Nejlepšími koudelníky ve svých kategoriích byli Martin Makovec, Klára Šafrová, Vojtěch Horčička, Petra Heydušková, Albert Měchura a Adéla Chocholová. „Všem vítězům gratuluji. Ale nejen jim. Každý, kdo závod dokončil, je borec,“ zdůraznil Michal Pavlík a pokračoval: „Důležité je, aby se děti hýbaly a sportovaly. Je jedno, v jakém sportu. My spartani nabízíme ve svých závodech od každého něco. Házeli jsme míčem, běhali jsme, skákali, podlézali, přeskakovali, tahali, přenášeli, viseli, balancovali nebo šplhali.“

Podle pořadatelského týmu Olympia Spartan Training se třetí ročník uskuteční tradičně již první neděli v září. V roce 2022 to vychází na 4. září. Registrace hodlají spustit 1. ledna 2022.

„Děkujeme všem našim partnerům, dobrovolníkům, rozhodčím, správci Olympie panu Hladíkovi a zástupcům města. Bez nich bychom závod jen těžko uspořádali. Velký dík také posíláme atletům SKP Olympia Kutná Hora za vypůjčení jejich stadionu,“ dodal Pavlík.

Výsledky Koudelníkova závodu 2021

Kategorie 7-9 let chlapci

1. Martin Makovec (OCR Kids Poděbrady) – 10:58

2. Tadeáš Kramule (Funkční trénink Milovice) – 11:33

3. Matyáš Přibyl (FK Uhlířské Janovice) – 12:50

Kategorie 7-9 let dívky

1. Klára Šafrová (TJ Jiskra Zruč n. S.) – 12:49

2. Dominika Brázdová (OCR Kids Poděbrady) – 14:12

3. Viktoria Klimparová (Olympia Spartan Training KH) – 14:30

Kategorie 10-12 let chlapci

1. Vojtěch Horčička (Olympia Spartan Training KH) – 11:56

2. Petr Zelenka (ATOM KIDS Praha) – 12:08

3. Tadeáš Makovec (OCR Kids Poděbrady) – 12:37

Kategorie 10-12 let dívky

1. Petra Heydušková (Olympia Spartan Training KH) – 13:07

2. Anna Hladká (TJ Spartak Vrchlabí) – 13:21

3. Johanka Trešlová (Olympia Spartan Training KH) – 13:23

Kategorie 13-14 let chlapci

1. Albert Měchura (PUNK tým) – 16:15

2. Dan Lenz (Olympia Spartan Training KH) – 18:45

3. Matěj Dvořák (Olympia Spartan Training KH) – 19:05

Kategorie 13-14 let dívky

1. Adéla Chocholová (SRTG Kutná Hora) – 21:28

2. Lucie Málková (Kutná Hora) – 23:34

3. Johana Pilcová (Olympia Spartan Training KH) – 24:47

Tisková zpráva