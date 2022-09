Po nich už se začal měřit čas a naplno závodit. Sedmnáct set metrovou trasu kategorie 7-9 let zaběhl nejrychleji Martin Makovec. Z dívek pak Dominika Brázdová. Děti ve věku 10-12 let naběhaly v areálu Olympie 2.100 metrů. Vítězi této kategorie se stali Marek Beneš a Anna Hladká. Nejstarší závodníci 13-14 let si protáhli trať na 2.700 metrů s dvaceti sedmi překážkami. Zlatého hattricku dosáhl na Koudelníkově závodě Albert Měchura. V Kutné Hoře vyhrál pokaždé. Vítězkou se stala podruhé v řadě Kutnohoračka Adéla Chocholová. Oba už ale další vítězství nepřidají, v příštím roce jim bude patnáct let.

„Tím, že nám znovu vyšlo počasí, tak mladí závodníci velmi ocenili vodní příkop, kde se museli i potopit a podplavat pod kládou. Překážka byla pro diváky velmi atraktivní. Stejně jako závěrečná ručkovací konstrukce,“ konstatoval Pavlík. Na trati nechyběl silový úsek, technické překážky, balanční konstrukce i test paměti.

Na povedené ročníky chce Olympia Spartan Training Kutná Hora navázat i v příštím roce. Čtvrtý ročník se uskuteční tradičně první neděli v září – 3. 9. 2023. Registraci do závodu pořadatelé spustí na Nový rok. „Děkujeme všem našim partnerům a členům týmu, kteří odvádí pro úspěch závodu maximum. Také děkujeme Městu Kutná Hora za podporu akce a atletům z SKP Olympia Kutná Hora za vypůjčení nádherného areálu,“ poděkoval Pavlík.

Výsledky TOP3

7-9 LET (1,7 km)

CHLAPCI

1. Martin Makovec (OCR Kids Poděbrady) – 12:25

2. Tomáš Kubín – 14:25

3. Mikuláš Lacman (SKP Olympia Kutná Hora) – 14:52

DÍVKY

1. Dominika Brázdová (Atom Kids Praha) – 15:22

2. Johana Čermáková (SKI RUN Čakovice) – 15:40

3. Viktorie Klimparová (Olympia Spartan Training KH) – 16:08

10-12 LET (2,1 km)

CHLAPCI

1. Marek Beneš (SKI RUN Čakovice) – 13:40

2. Denis Čermák (SKI RUN Čakovice) – 14:10

3. Tadeáš Makovec (OCR Kids Poděbrady) – 15:03

DÍVKY

1. Anna Hladká (TJ Spartak Vrchlabí) – 15:46

2. Lucie Heydušková (Olympia Spartan Training KH) – 18:49

3. Michaela Mikušová (SKI RUN Čakovice) – 18:56

13-14 LET (2,7 km)

CHLAPCI

1. Albert Měchura (PUNK Tým) – 18:34

2. Radim Klečák (Olympia Spartan Training KH) – 20:02

3. Ondřej Svoboda (OCR Kids Poděbrady) – 20:16

DÍVKY

1. Adéla Chocholová (STG Kutná Hora) – 22:16

2. Johanka Trešlová (Olympia Spartan Training KH) – 23:01

3. Petra Heydušková (Olympia Spartan Training KH) – 23:49