Zimní jezdecký pohár České měl na programu druhý parkurový mítink, který hostil Královický dvůr nedaleko Slaného. Startovní pole bylo rekordně vysoké, v sedmi soutěžích se uskutečnilo zhruba 250 startů.

Do hlavní soutěže nastoupilo 34 dvojic. Nejlepších 10 z nich postoupilo do finálového parkuru, na němž se utkalo o nejvyšší příčky. Hned se dvěma koňmi se do vrcholné části soutěže probojovali Aleš Opatrný a Tereza Veselá. Ta se nakonec s oběma umístila na medailových pozicích. S Handome DD dosáhla na nejlepší čas ze všech bezchybných a zaslouženě zvítězila. S Donjou HDH byla přesně o sekundu pomalejší a skončila třetí za Alešem Opatrným, jenž na Sangris Boyovi projel cílem v čase 37,84 sekundy.

„Parkur byl trochu technický, ale byl zároveň příjemně postavený,“ chválila Tereza Veselá práci stavitele Zdeňka Krpely. „Byla to výzva. Trochu jsme zariskovali, ale vyšlo to. Když jsem slyšela, že Aleš Opatrný byl při své druhé finálové jízdě pomalejší než já, tak jsem si už v duchu říkala, že vítězství je v kapse,“ prozradila Veselá. „Cesta do Královic zcela splnila účel, koně si zaskákali dva dobré parkury, povrch kolbiště i opracoviště byl dobrý, takže jsem byl spokojen,“ zhodnotil svoji účast při Zimním jezdeckém poháru ČJF v Královicích Aleš Opatrný, špičkový český jezdec z Hořovic.

Královice 2019. Aleš Opatrný na koni Sangris Boy. Autor: Josef Malinovský

Slavnostního dekorování se zúčastnili i další známí parkuroví jezdci – Miloslav Příhoda a Rudolf Doležal. Příhoda dokončil jako čtvrtý v pořadí s časem 38,61 sekundy. Doležal na něj ztrácel 34 setin sekundy a musel se tak spokojit s 5. řádkem výsledkové listiny.

Tereza Veselá nevyhrála jen ve velké túře, ale i v té malé. Přemožitele v ní nenašla v sedle Histannie HDH. Nejlepší dvojicí v pony túře byla Karolína Prušáková se Sabinou 3.

Josef MALINOVSKÝ