Na konci minulého roku se dvojnásobná mistryně republiky stala členkou Q Racing Teamu, s jehož pomocí bude závodit v mistrovství světa. Zatím má za sebou zimní soustředění v Itálii a v posledních dnech trénovala v Borském Mikuláši na Slovensku.

V přípravě s ní jezdí dva sedmnáctiletí motokrosaři: talentovaní jezdci Stanislav Vašíček mladší a Martin Venhoda. „Společně jezdíme a pracujeme na motorkách. S tím nám pomáhá i brácha Standy Jiří Vašíček,“ pochvaluje si čtyřiadvacetiletá závodnice.

„V Borském Mikuláši je písečná trať, takže tréninky tam jsou náročný,“ popisuje podmínky. „V Maďarsku nás čeká v sobotu první závod na trati Ács Motocross Pálay.“

Kristýna Vítková se postaví o Velikonocích na start po dlouhé době. Naposledy závodila v říjnu Petrovicích, kde obhájila titul mistryně republiky. V tréninkovém centru Q Racing Teamu se od prosince chystala na novou sezonu.

„Byla to tvrdá příprava, běhali jsme, jezdili na kole a posilovali. V únoru jsme zase v příznivých klimatických podmínkách měsíc jezdili v Itálii. Bylo tam teplo a svítilo sluníčko, tratě byly pěkně upravený,“ usmívala se rodačka z Václavic na Benešovsku.

Cítí, že když se díky angažmá v týmu může motokrosu stoprocentně věnovat, je na vzestupu. „Určitě jsem udělala pokrok. Snad to nezakřiknu, když řeknu, že to bude v závodech určitě vidět. Zapracovali jsme i na jezdeckém stylu.“

Po kvalitní zimní přípravě nyní aspoň v lokálním závodě pozná, jak na to je. „Mám hodně natrénováno. Jsem rozježděná. Na závod se těším. Další pak bude ještě následovat o týden později v Ostřihomi,“ pokračuje Kristýna.

Vzdálenější program je však trochu v mlze. „Závody se spíš ruší. Jsme rádi, že se teď svezeme aspoň v Maďarsku. Jinde to bude snad někdy v létě,“ krčí rameny. „Je fajn, když se kvalitně trénuje, ale pokud nevíte, kdy to budete moct předvést a porovnat se se soupeři, tak je to takové divné. V tom mohu mluvit i za kluky.“