Odchovankyně kutnohorského florbalu Nikola Kuchařová aktuálně válí v dresu extraligového Jičína. Nikola dosud nasbírala 30 kanadských bodů, branky a asistence spravedlivě rozdělila na polovinu.

Florbalistka Nikola Kuchařová. | Foto: archiv N. Kuchařové

Jičín je aktuálně na posledním postupovém místě do play off a před sebou má ještě jeden zápas. Postup do vyřazovací části ale nemají hráčky z města pohádek ve svých rukách. Týmy, které si dělají zálusk na play off mají totiž oproti Jičínu několik zápasů k dobru.