V Čáslavi nařídilo město uzavřít všechna sportoviště, včetně těch venkovních, která byla vládou povolená do maximálního počtu 30 osob v jeden moment. „Tudíž jsme ve čtvrtek a v pátek zrušili tréninky všech kategorií a víkendová přátelské utkání. V pondělí, pokud se situace změní ohledně uzavření venkovních sportovišť, připravíme tréninkový plán mužstev, abychom splnili možný počet 30 osob,“ řekl sekretář FK Čáslav Radek Zoufalý.

Volno mají i fotbalisté Hlízova, kteří aktuálně vedou I. A třídu. Čekají, jak se situace vyvine. V Kutné Hoře zatím trénoval jen divizní A tým. „Mládežnické kategorie jsou zrušené. Poslední trénink mělo áčko v pátek,“ upřesnil Bedřich Franc a nastínil další postup klubu: „V týdnu budeme řešit s trenéry využití umělé trávy, abychom se na ní nepotkávali v počtu větším než třicet osob. Chceme najet na takový režim, aby mohli trénovat i děti.“

Podle France by se divize mohla dohrát, ale musí se brzy začít hrát: „Pokud by se začalo v půlce dubna, tak by se asi dala soutěž dohrát vloženými středami nebo lze ročník natáhnout do konce června. V opačném případě se soutěž zřejmě nedohraje.“

Házená je přerušená, florbal má konec

Všechny soutěže mají dle nařízení svazu pozastavené házenkáři. Muži Sparty Kutná Hora se občas scházejí k venkovnímu fotbálku. „Venku to na házenou není. Když je čas, zajdeme si zahrát maximálně fotbal. Ale nic pravidelného,“ řekl trenér Vít Šnajdr. Sám neví, zda se někdy na Klimešce dohraje Final 4 Českého poháru žen: „Těžko říct, zda se pohár dohraje. Zatím se uzavřely soutěže na čtrnáct dní, ale myslím si, že se opatření prodloužení. Na padesát procent si myslím, že se vůbec nedohrají.“

Florbalisté FBC Kutná Hora reagovali na každé nařízení vlády obratem. „Při prvním nařízení se zavřely školy, tak jsme byli připravení alespoň odpoledne trénovat na Klimešce nebo venku, aby měly děti vyžití. V momentě, kdy vláda vyhlásila nouzový stav, tak jsme vše zastavili a čekáme, až se situace uklidní. V současnosti netrénujeme. Florbalový svaz navíc všechny své soutěže ukončil. Sezona skončila všem týmům. V momentě, kdy se situace zlepší, jsme připravení naši sezonu alespoň dotrénovat,“ konstatoval předseda oddílu Jan Třískala.

Brunclík musel do služby, atleti netrénují

Daniel Brunclík stihl svůj poslední zápas tak akorát. Tréninky tak nyní tolik neřeší. „Mým omezením je, že jsem v práci (člen Speciální pořádkové jednotky PČR v Praze – pozn.). Měl jsem mít o víkendu volno, ale je nouzový stav, tak musíme hlídat po Praze, kdyby docházelo k rabování. Trénink si jinak přizpůsobím. Mám čerstvě po zápase, takže jedu volnější režim. Půjdu do silové přípravy, takže si vystačím s hrazdou, boxovacím pytlem a TRX,“ řekl kutnohorský MMA zápasník.

Kickbox Club Kutná Hora nemusel nic rozhodovat. Tělocvičnu na Olympii mu zavřelo město. „Jsme v jejich tělocvičně na Olympii,“ vysvětloval Tomáš Laube, „město nám řeklo, že do tělocvičny nesmíme a přikázalo správci areálu, ať vymění zámky, abychom se dovnitř nemohli vůbec dostat. My bychom tréninky stejně nepokoušeli. Nechceme, aby se nemoc nějakým způsobem šířila. Hrozily by nám zbytečné pokuty. Holt si dáme pauzu.“

Naposledy v tomto měsíci trénovali v neděli dopoledne i spartani z Olympia Spartan Training KH. Ačkoliv by na svých venkovních trénincích dodržovali počet do 30 lidí, nechtějí nepříjemnou situaci pokoušet. „Na tréninku se scházíme s lidmi ze všech možných koutů země a typů společností či pracovních skupin. Nechceme tedy podporovat šíření viru, i když se aktuálně můžeme scházet do 30 lidí. Navíc si myslíme, že toto nařízení vlády brzy přejde v úplný zákaz shromažďování,“ napsali spartani z Olympie na své facebookové stránce.

Tréninky až do konce příštího týdne přerušili i atleti SKP Olympia Kutní Hora. „Uzavřeli jsme atletický ovál, včetně travnatého hřiště,“ zdůraznil předseda Karel Ptáček a prozradil další postup: „Sejdeme se v sobotu a budeme řešit, co dál. Samozřejmě bude záležet, co vyhlásí vláda. Pokud bychom mohli trénovat, omezili bychom zřejmě tréninkové skupiny na max deset lidí. Děti, které byly v zahraničí, budou mít nucené volno. Děti, které nejsou v karanténě dostaly aktuálně doporučení, aby se šly proběhnout do přírody. A obdržely posilovací a protahovací cviky na doma.“

Sezona skončila také hokejistům. Otazník visí i nad jejich plesem 4. dubna v Malíně. Ten se bude muset dle nařízení vlády posunout. „Na základě aktuální epidemiologické situace a rozhodnutí Vlády ČR a rozhodnutí Města Kutná Hora se s okamžitou platností ukončuje sezona a provoz zimního stadionu v Kutné Hoře,“ napsali Sršni na svém Facebooku.

Přejme si, aby se naše země brzy vyléčila, a nejen sportovci se mohli vrátit k normálnímu životu.